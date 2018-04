Die staatlichen Lotterie-Anbieter sind auf dem deutschen Glücksspielmarkt weiter unter Druck geraten. Wie aus einer Branchenstudie hervorgeht, verlor das Lotterie-Segment in einem wachsenden Gesamtmarkt seit 2016 weitere drei Prozent seiner Erträge, vor allem aufgrund von Verlusten im wichtigsten Spiel "6 aus 49". Zu diesen Ergebnissen kommt das Beratungsunternehmen Goldmedia in einer aktuellen Untersuchung. Kernerkenntnisse liegen der Deutschen Presse-Agentur vor.

Staatliche Lotterien würden im Online-Bereich durch unregulierte "Zweit-Lotterien" von EU-Wettanbietern aus Malta und Gibraltar stark unter Druck gesetzt, heißt es. Insgesamt wächst der deutsche Glücksspielmarkt demnach dank der guten Konjunktur weiter. 2017 wurde mit Glücksspielen - also Lotterien, Wetten, Spielautomaten und Spielcasinos - ein Brutto-Spielertrag von 13,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahr sei dies ein Plus von 300 Millionen Euro, gegenüber dem Jahr 2015 gar ein Plus von einer Milliarde Euro./hoe/DP/zb

