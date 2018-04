Der Nikkei-Index fiel am Mittwoch um 0,65 Prozent auf 22.134 Punkte. Zu den größten Verlierern zählten die Aktien des Pharmakonzerns Takeda.

Negative Vorgaben der Wall Street haben am Mittwoch auch die Stimmung an der Tokioter Börse beeinträchtigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index fiel am Vormittag um 0,65 Prozent auf 22.134 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index ...

Den vollständigen Artikel lesen ...