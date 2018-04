Bei Kompressoren galt bisher der Leitsatz: je kleiner, desto komplexer und geringer der Wirkungsgrad. Dies gilt insbesondere für Turbokompressoren, was deren Einsatz in Industrieprozessen aufgrund der großen Herausforderungen beim Design, der Fertigung und dem Betrieb limitierte. Die technischen Herausforderungen sind dabei vor allem in der Miniaturisierung zu suchen. Durch die Entwicklung von Turbokompressoren mit Gaslagerung ist es nun möglich, den nach dem dynamischen Prinzip arbeitenden Verdichtern neue Anwendungen zu erschließen.

Für rotierende Wellen werden prinzipiell Kugel-, Magnet- oder Gaslager eingesetzt. Um die geforderten Förderleistungen zu erreichen, arbeiten die miniaturisierten Turbokompressoren von Celeroton mit Drehzahlen jenseits 200.000 1/min. Da klassische Lager bei diesen Drehzahlen schnell verschleißen, ist eine kontaktfreie Lagerung notwendig, um industrielle Forderungen an die Lebensdauer zu erfüllen. Die von Celeroton entwickelte dynamische Gaslagerung bringt eben diese Eigenschaft mit.

In zahlreichen industriellen Prozessen sollen Gase mit hohen Anforderungen an die Reinheit transportiert werden. Kompressoren sind dabei kritische Komponenten, da diese oft eine Quelle für Verunreinigungen sind oder kurze Wartungsintervalle aufgrund mechanisch belasteter Dichtungen aufweisen. Kompressoren sollten keinen Abrieb generieren und keine Schmierstoffe in das Prozessgas einbringen. Gleichzeitig fordert die Prozessindustrie eine hohe Lebensdauer. Dazu kommt, dass die Auswahl der zu verwendenden Materialien eingeschränkt ist und davon abhängt, ob diese mit dem Prozessgas kompatibel ist. Weitere wichtige Entscheidungskriterien sind ein niedriger Energieverbrauch, eine hohe Effizienz und die prozessoptimierte Auslegung.

Berührungslose Gaslager und Miniaturisierung erschließen neue Anwendungen

Solche technisch anspruchsvollen Anforderungen ermutigen zu neuen Lösungsansätzen. Celeroton als junges Hightech-Unternehmen bietet ölfreie Turbokompressoren für anspruchsvolle Anwendungen an. Um die eingangs beschriebenen Herausforderungen zu erfüllen, arbeiten die Maschinen mit einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...