St. Gallen - Microsoft hat angekündigt, seine Cloud-Lösung Azure und Office 365 im nächsten Jahr auch in der Schweiz zur Verfügung zu stellen. Genauer gesagt wird das Produkt aus Zürich und Genf heraus angeboten. Dieser Entscheid hat die Schweizer Cloud-Szene aufgerüttelt. Doch nicht alle sehen darin Gefahren - es dürften auch viele Vorteile daraus resultieren.

Die richtige Cloud-Lösung für KMU - Qual der Wahl

Im Zeitalter der Digitalisierung überlegen sich immer mehr Unternehmen, ob eine On-Premise-Infrastruktur-Lösung noch sinnvoll ist. Immerhin sind damit erhebliche Investitionen verbunden. Eine solche Inhouselösung muss von Anfang an richtig konzipiert werden. Zu Beginn steht die Frage nach den optimalen Technologien für die zukünftigen Bedürfnisse. Zu wenig Reserve für mehr Festplattenspeicher oder Memory bei der Konfiguration der Infrastruktur, ein zu kleines Rack-System etc. spart am Anfang zwar Geld, kann später aber hohe Kosten verursachen.

Angst vor Cloud-Anbietern

Die Flexibilität ist bei einer On-Premise-Lösung sehr eingeschränkt. Dennoch entscheiden sich einige Unternehmen nach wie vor für diesen Ansatz. Oft ist es die Angst, vom Cloud-Anbieter abhängig zu werden, die zu diesem Entscheid führt. An den Internetverbindungen kann es nicht liegen, diese haben sich in den letzten Jahren enorm entwickelt. Heute ist eine Gigabit-Leitung verhältnismässig erschwinglich und bietet somit einen ausserordentlich schnellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...