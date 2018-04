Klöckner & Co SE startet erfolgreich in das Geschäftsjahr 2018 DGAP-News: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Klöckner & Co SE startet erfolgreich in das Geschäftsjahr 2018 25.04.2018 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Operatives Ergebnis (EBITDA) von 56 Mio. EUR leicht oberhalb der prognostizierten Spanne von 45 bis 55 Mio. EUR - Umsatzanteil über digitale Kanäle weiter auf 19 % zum Quartalsende gesteigert - Deutlich steigendes EBITDA für das 2. Quartal erwartet und Prognose für das Gesamtjahr angehoben Duisburg, 25. April 2018 - Der Umsatz von Klöckner & Co ist im 1. Quartal 2018 im Wesentlichen preisgetrieben um 1,6 % auf 1,6 Mrd. EUR angestiegen. Das operative Ergebnis (EBITDA) lag mit 56 Mio. EUR leicht über der prognostizierten Spanne von 45 bis 55 Mio. EUR, jedoch unterhalb des Wertes aus dem 1. Quartal 2017 von 77 Mio. EUR. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahresquartal ist im Wesentlichen durch geringere Preiseffekte und einen schwächeren US-Dollar bedingt. Das Konzernergebnis war mit 21 Mio. EUR nach 36 Mio. EUR im Vorjahresquartal erneut deutlich positiv. Das Ergebnis je Aktie betrug entsprechend 0,21 EUR (Q1 2017: 0,36 EUR). Weiter gut vorangekommen ist Klöckner & Co bei der digitalen Transformation, die im Rahmen der Strategie "Klöckner & Co 2022" eine herausragende Stellung einnimmt. So wurde der über die digitalen Kanäle erzielte Umsatzanteil zum Quartalsende weiter auf 19 % gesteigert. Zudem ging die offene Industrieplattform XOM Metals live. Erste Transaktionen wurden bereits erfolgreich über die Plattform abgewickelt. Gisbert Rühl, Vorsitzender des Vorstands der Klöckner & Co SE: "Mit dem Go-live von XOM Metals haben wir den nächsten wichtigen Schritt im Rahmen unserer umfangreichen Digitalisierungsstrategie gemacht und dabei abermals den Kundennutzen in den Mittelpunkt unseres Handelns gestellt." In einem insgesamt positiven Marktumfeld erwartet Klöckner & Co für das 2. Quartal ein deutlich steigendes EBITDA von 65 bis 75 Mio. EUR. Für das Gesamtjahr wird durch den Anstieg der Stahlnachfrage und die internen Optimierungsmaßnahmen nunmehr mit einem leicht über dem Vorjahresniveau liegenden operativen Ergebnis gerechnet. Sollte sich der aktuelle Trend zu höheren Stahlpreisen im Jahresverlauf fortsetzen, würde dies zu einer weiteren Ergebnissteigerung führen. Über Klöckner & Co: Klöckner & Co ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 170 Standorten in 13 Ländern bedient der Konzern rund 120.000 Kunden. Als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie hat sich Klöckner & Co zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Leistungskette durchgängig zu digitalisieren sowie die Einführung einer unabhängigen, offenen Industrieplattform voranzutreiben, die zur dominierenden vertikalen Plattform der Stahl- und Metallbranche werden soll. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 8.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von rund 6,3 Mrd. EUR. Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX(R)-Index der Deutschen Börse gelistet. ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576. Ansprechpartner Klöckner & Co SE: Presse Christian Pokropp - Pressesprecher Head of Corporate Communications Telefon: +49 203 307-2050 E-Mail: christian.pokropp@kloeckner.com Investoren Christina Kolbeck Head of Investor Relations & Sustainability Telefon: +49 203 307-2122 E-Mail: christina.kolbeck@kloeckner.com 25.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Klöckner & Co SE Am Silberpalais 1 47057 Duisburg Deutschland Telefon: +49 (0)203 / 307-0 Fax: +49 (0)203 / 307-5000 E-Mail: info@kloeckner.com Internet: www.kloeckner.com ISIN: DE000KC01000 WKN: KC0100 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 678249 25.04.2018

