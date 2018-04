Der japanische Pharmakonzern Takeda ist bei der geplanten Milliardenübernahme des irischen Rivalen Shire einen entscheidenden Schritt weiter. Der Shire-Verwaltungsrat signalisierte Unterstützung für eine mögliche Offerte. Das von Takeda in Aussicht gestellte erneuerte Angebot bewerte Shire mit rund 46 Milliarden Pfund (53 Mrd Euro). Auf dieser Basis sei eine Empfehlung denkbar, teilte das irische Unternehmen am frühen Mittwochmorgen mit. Eine endgültige Entscheidung hänge aber noch von anderen Bedingungen ab.

Der Shire-Verwaltungsrat hatte sich bisher gegen eine Offerte von Takeda gesperrt, weil der in Aussicht gestellte Preis zu niedrig war. Bislang war von einer Offerte die Rede, die das Unternehmen insgesamt mit rund 43 Milliarden Pfund oder 47 Pfund je Aktie bewertet. Die neue Offerte, die Takeda zum Teil in bar und zum Teil mit eigenen Aktien bezahlen will, ergibt rechnerisch einen Wert von 50 Pfund je Shire-Aktie und damit 27 Prozent über dem Kurs vom Dienstagabend.

Die Shire-Aktie hatte bereits in den vergangenen Wochen wegen des Interesses von Takeda deutlich zugelegt. Nicht so gut kommt die Offerte dagegen bei den Investoren des japanischen Unternehmens an. Die Takeda-Aktie verlor in den vergangenen Wochen deutlich an Boden. Am Mittwoch ging es um weitere sechs Prozent nach unten, nachdem Shire die mögliche Zustimmung des eigenen Verwaltungsrats für die Offerte signalisiert hat./zb/fba

ISIN JE00B2QKY057 JP3463000004

