The following instruments on XETRA do have their first trading day 25.04.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 25.04.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DG4UGJ6 DZ BANK IS.A921 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UGK4 DZ BANK IS.A922 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UGL2 DZ BANK IS.A923 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UGM0 DZ BANK IS.A924 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UGN8 DZ BANK IS.A925 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JR57 DEKA MTN SERIE 7605 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0PV46 DEKA USD FESTZINS 18/20 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000DK0PV53 DEKA NOK FESTZINS 18/22 BD01 BON NOK N

CA XFRA DE000HLB5MP7 LB.HESS.THR.CARRARA04O/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA US17401QAN16 CITIZENS BK 2020 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US251526BS76 DT.BK. NY NTS.18/23 BD01 BON USD N

CA XFRA US65339KAV26 NEXTERA ENER.C.H.2077 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS1811022091 INTL DEV.ASSOC. 18/23 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1811433983 BANK AMERI. 18/24 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1813721500 CLOSE BROTH.GRP 18/23 MTN BD02 BON GBP N

CA E031 XFRA CA29668H7085 ESSA PHARMA INC. EQ00 EQU EUR N

CA PTOG XFRA TH0646010Z18 PTT PUBLIC CO FOREIGN BA1 EQ00 EQU EUR N

CA SXRS XFRA IE00BDFL4P12 ISHS VI-DIV.COM.S.U.ETF EQ01 EQU EUR Y

CA IUSN XFRA IE00BF4RFH31 ISHSIII-M.W.S.C.U.ETF DLA EQ01 EQU EUR Y

CA 2B7F XFRA IE00BYWZ0333 ISHS IV-AUTO.+ROBO.ET.DLD EQ01 EQU EUR Y

CA XRZ5 XFRA LU0061474960 THR.L.-GL FOCUS EPIC AU FD00 EQU EUR N

CA WZEE XFRA LU0611173930 UBS(L)EQ.-GL.HI.DI.EOPACC FD00 EQU EUR N