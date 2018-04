VARTA AG: Q1-Mitteilung / Q1-Finanzbericht 2018 DGAP-News: VARTA AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung VARTA AG: Q1-Mitteilung / Q1-Finanzbericht 2018 25.04.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Corporate News Ellwangen, 25. April 2018 VARTA AG veröffentlicht Bericht über das erste Quartal 2018 - VARTA AG setzt hohe Wachstumsdynamik auch in Q1 2018 fort - Umsatz mit 68,3 Mio. EUR 11,5 % über Vorjahresniveau - Ergebniskennzahlen: bereinigtes EBITDA mit 50,0% und EBIT mit 55,9% deutlich gegenüber Vergleichszeitraum 2017 verbessert - Bereinigte EBITDA Marge des VARTA AG-Konzerns erstmals über 20% - Umsatzsteigerung und Ergebnissteigerung in allen Segmenten erzielt - Intensive Investitionstätigkeiten für Ausbau der Lithium-Ionen Produktionskapazitäten Die VARTA AG, weltweit agierender Experte für Mikrobatterien mit einer marktführenden Position bei Hörgerätebatterien sowie bei Lösungen für Hearables, Power Packs und Energiespeicher, veröffentlicht heute ihre Q1 Zahlen. Demnach konnte die hohe Wachstumsdynamik des Vorjahres auch im ersten Quartal fortgesetzt werden. Herbert Schein, CEO VARTA AG "Der Konzernumsatz ist im ersten Quartal 2018 um 11,5% auf 68,3 Mio. EUR angestiegen und ist damit erneut zweistellig im Vergleich zum Vorjahr gewachsen. Beide Segmente Microbatteries und Power & Energy verzeichneten wiederholt zweistellige Wachstumsraten", wie der Vorstandsvorsitzende des 130jährigen Traditionskonzerns betont. Besonders erfreulich ist die Entwicklung der bereinigten EBITDA Marge. Diese lag erstmals in der jüngeren Geschichte der VARTA AG über 20%. Die Verbesserung der Profitabilität lässt sich insbesondere auf das ertragreiche Wachstum der Hörgeräte-Batterien und bei den kleinformatigen Lithium-Ionen Zellen bei gleichzeitig unterproportionalem Anstieg der Kosten durch die Skalierung des Geschäftsmodells zurückführen. Diese Entwicklung bestätigt die strategische Ausrichtung und bekräftigt das Vorhaben, weiterhin massiv in ertragreiches Wachstum zu investieren. Das bereinigte EBITDA lag mit 13,9 Mio. EUR um 50,0% höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Beide Segmente Microbatteries und Power & Energy haben beim Umsatz und EBITDA sehr deutlich zugelegt. Der Umsatz im Segment Mikrobatterien stieg um 9,8% auf 56,3 Mio. EUR an. Das Segment wird weiterhin durch die kontinuierliche Entwicklung im Bereich Hörgerätebatterien und der rasanten Entwicklung bei kleinformatigen Lithium-Ionen Batterien geprägt. Das EBITDA hat sich von 9,8 Mio. EUR auf 13,2 Mio. EUR verbessert, was einer Steigerung von 34,1% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Daraus resultiert eine EBITDA-Marge von 23,4% im Verhältnis zum Umsatz (zum Vergleich: 19,2% im Q1 2017). Der Umsatz im Segment Power & Energy ist um 21,6% auf 11,8 Mio. EUR angestiegen. Das Umsatzwachstum ist in erster Linie auf die weiterhin sehr erfolgreiche Entwicklung der stationären Energiespeichersysteme zurückzuführen. Das EBITDA ist mit 0,7 Mio. EUR zum ersten Mal deutlich im positiven Bereich. Neben dem dynamischen Umsatzwachstum resultiert dies aus der strukturellen Verbesserung des Betriebsergebnisses. Der Grund für diese insgesamt fulminante Entwicklung liegt in der konsequenten Umsetzung der eingeschlagenen Wachstumsstrategie: Ausgewählte Finanzkennzahlen Kennzahlen des VARTA AG - Konzerns (in TEUR) ungeprüft 01. Jan. bis 01. Jan. bis Verände- Verände- nach IFRS 31. März 2018 31. März 2017 rung in rung in TEUR % Umsatzerlöse Netto 68.266 61.223 7.043 11,5% davon 56.312 51.309 5.003 9,8% "Microbatteries" davon "Power & 11.762 9.675 2.087 21,6% Energy" Betriebsergebnis 10.972 7.038 3.934 55,9% (EBIT) in % der 16,1% 11,5% Umsatzerlöse Netto Abschreibungen und 2.474 2.216 258 11,6% Amortisationen EBITDA 13.446 9.254 4.192 45,3% in % der 19,7% 15,1% Umsatzerlöse Netto Anpassungen Kosten für 0 0 Börsengang Erstattungsanspruch 0 0 aus Pensionen Aufwand aus 435 0 aktienbasierter Vergütung Bereinigtes EBITDA 13.881 9.254 4.627 50,0% in % der 20,3% 15,1% Umsatzerlöse Netto Ergebnis vor Steuern 10.726 6.042 4.684 77,5% (EBT) in % der 15,7% 9,9% Umsatzerlöse Netto Konzernergebnis 8.039 3.776 4.263 112,9% Cashflow aus 430 5.842 operativer Tätigkeit Cashflow aus -12.445 -761 Investitionstätig- keit Cashflow aus -19 -7.784 Finanzierungstätig- keit Mitarbeiter in FTE 2.178 2.021 zum Stichtag 31. März Earnings per Share 0,19 0,59 (EPS) in EUR (in TEUR) ungeprüft 31. März 31. Dez. Veränderung Veränderung nach IFRS 2018 2017 in TEUR in % Bilanzzahlen Bilanzsumme 342.267 331.480 10.787 3,3% Langfristige 116.539 105.258 11.281 10,7% Vermögenswerte Kurzfristige 225.728 226.222 -494 -0,2% Vermögenswerte davon liquide Mittel 126.403 138.536 -12.133 -8,8% Eigenkapital 238.301 230.452 7.849 3,4% in % der Bilanzsumme 69,6% 69,5% davon gezeichnetes 38.200 38.200 0 0 Kapital Langfristige 29.330 29.423 -93 -0,3% Verbindlichkeiten Kurzfristige 74.636 71.605 3.031 4,2% Verbindlichkeiten Nettofinanzschulden -117.614 -130.135 12.521 9,6% Trade Working Capital 56.418 41.394 15.024 36,3% Aufgrund des sehr erfreulichen Q1 Berichts 2018 rechnet die VARTA AG für das Gesamtjahr 2018 daher unverändert mit einem signifikant positiveren Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr. Kontakt: Dr. Michael Pistauer, Vorstand Investor Relations Daimlerstrasse 1 73479 Ellwangen E-Mail: ir@varta-ag.com Über VARTA AG Die VARTA AG als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an. Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. 