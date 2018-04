Starker Jahresauftakt für comdirect DGAP-News: comdirect bank AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Starker Jahresauftakt für comdirect 25.04.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Starker Jahresauftakt für comdirect * Gutes Q1-Vorsteuerergebnis 2018 mit 29,3 Millionen Euro * Sehr dynamisches Wachstum: 54 Tausend Neukunden, 51 Tausend neue Depots * Anzahl B2C-Trades auf Rekordhöhe: 5,9 Millionen in drei Monaten * cominvest: über 300 Millionen Euro angelegte Kundengelder Quickborn/Frankfurt am Main, 25. April 2018. Die comdirect Gruppe hat das erste Quartal 2018 mit einem Vorsteuerergebnis in Höhe von 29,3 Millionen Euro abgeschlossen. Den hohen Vorjahreswert (27,4 Millionen Euro) hat comdirect damit um sieben Prozent übertroffen. Die Eigenkapitalrendite vor Steuern lag bei 18,7 Prozent (Vorjahr 18,6 Prozent). "comdirect hat einen erfolgreichen Jahresstart hingelegt", sagt Arno Walter, Vorstandsvorsitzender der comdirect bank AG. "Der sehr dynamische Kundenzuwachs, die Rekordanzahl bei den Trades und die damit deutlich gestiegenen Erträge zeigen, dass unsere Investitionen in Wachstum und neue Leistungen greifen. Sei es mit der Trading-Offensive, der neuen comdirect App mit Chatüberweisung oder mit unserer digitalen Vermögensverwaltung cominvest. Unsere Positionierung als erste Adresse für das Sparen, Anlegen und Handeln mit Wertpapieren und als smarter Finanzbegleiter für eine zunehmend mobile Kundengeneration haben wir im ersten Quartal weiter gestärkt." Im zweiten Quartal hat comdirect bereits weitere Services auf den Markt gebracht. Ab sofort hat die neue comdirect App eine Voice-Überweisung, die auf Android- und iOS-Smartphones läuft. Per Spracheingabe können damit innerhalb von wenigen Sekunden Überweisungen getätigt werden. Außerdem hat comdirect für Kunden mit Wertpapieren ein smartes Tool zur Risikobewertung eingeführt. Intuitive Grafiken helfen den Kunden, ein gutes Verständnis für das Risiko in ihrem Depot zu erhalten. Durch ein interaktives Tutorial erhalten insbesondere Einsteiger einen schnellen Einstieg in die Thematik. Rekordanzahl bei Trades sorgt für Höchstwert beim Provisionsüberschuss Die Gesamterträge in den ersten drei Monaten lagen bei 103,8 Millionen Euro und damit 15,2 Prozent über dem Wert des Vorjahresquartals (90,1 Millionen Euro). Geprägt sind die Erträge durch den hohen Provisionsüberschuss. Dieser übertraf mit 74,0 Millionen Euro den Vorjahreswert (59,1 Millionen Euro) um 25 Prozent und markierte einen neuen Höchstwert. Hintergrund sind die hohen B2C-Trades im ersten Quartal 2018, die mit 5,9 Millionen um 61 Prozent über Vorjahr (3,7 Millionen) lagen. Walter: "Die Anzahl an Trades ist auf Rekordniveau. Wir haben zum einen mehr Kunden und zum anderen haben die Kunden die Volatilität an den Börsen genutzt und sehr rege gehandelt. Und zwar über alle Kundensegmente hinweg: vom aktiven Trader bis hin zum langfristigen Investor." Der Zinsüberschuss nach Risikovorsorge stieg trotz des anhaltenden Nullzinsumfelds von 24,5 Millionen Euro im Vorjahresquartal auf 26,1 Millionen Euro. Das sonstige Ergebnis lag bei 3,7 Millionen Euro (Vorjahr: 6,5 Millionen Euro). Die Verwaltungsaufwendungen in Höhe von 74,5 Millionen Euro stiegen um 19 Prozent über den Vorjahreswert (62,7 Millionen Euro). Grund für den Anstieg waren neben höheren Vertriebsaufwendungen insbesondere erhöhte Pflichtbeiträge für die Einlagensicherung sowie gestiegene Sach- und Personalaufwendungen durch die Einbindung von onvista. Deutlich beschleunigtes Wachstum bei Kunden und Depots Die Gesamtkundenzahl der comdirect Gruppe kletterte in den ersten drei Monaten um 54 Tausend auf 3,4 Millionen, die Zahl der Depots um 51 Tausend auf 2,1 Millionen. Zum Ende des ersten Quartals lag das betreute Kundenvermögen bei 90,8 Milliarden Euro. Im Geschäftsfeld B2C (comdirect bank AG inkl. Geschäftsbereich onvista bank) erhöhte sich die Kundenzahl im ersten Quartal um 52 Tausend auf 2,4 Millionen. Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der Depots um 49 Tausend auf 1,3 Millionen und die Anzahl der Girokonten um 23 Tausend auf 1,5 Millionen. Das betreute Kundenvermögen wuchs leicht auf 59,6 Milliarden Euro im Vergleich zu 59,0 Milliarden Euro am Jahresende 2017. Die hohen Nettomittelzuflüsse in Höhe von 2,5 Milliarden Euro haben die Kurswertverluste an den Börsen kompensiert. Walter: "Das Kundenwachstum hat deutlich angezogen. Unsere Angebote überzeugen. Wie auch die digitale Vermögensverwaltung cominvest: Nach rund zehn Monaten am Markt betreuen wir schon über 300 Millionen Euro Kundenvermögen. Hier werden wir im Jahr 2018 anschließen und noch mehr Menschen für die digitale Geldanlage begeistern und sie ermutigen, ihren Vermögensaufbau selbst in die Hand zu nehmen." Seit kurzem bietet comdirect Privatanlegern über die comdirect Akademie ein umfangreiches Online-Lernangebot rund um das Thema Geldanlage mit Wertpapieren an. Finanzwissen wird hier einfach und bequem über interaktive Elemente und Videos vermittelt. Im Geschäftsfeld B2B (ebase GmbH) blieb die Zahl der betreuten Kunden im ersten Quartal mit rund 1,05 Millionen konstant. Die im Frühjahr saisonal üblichen Kündigungen von Depots für vermögenswirksame Leistungen wurden durch das Neukundengeschäft in etwa kompensiert. Das betreute Kundenvermögen lag zum Ende des ersten Quartals bei 31,2 Milliarden Euro (Jahresende 2017: 32,4 Milliarden Euro). Zahlen kompakt Tsd. Euro Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q1/18 vs. Q1/17 Zinsüberschuss nach Risikovorsorge 24.513 23.393 24.769 22.949 26.055 6,3 % Provisionsüberschuss 59.148 61.050 61.579 70.151 74.029 25,2 % Sonstiges Ergebnis 6.473 9.785 6.585 8.993 3.717 -42,6 % Verwaltungs- aufwendungen 62.707 70.743 71.392 79.685 74.502 18,8 % Ergebnis vor Steuern 27.427 23.485 21.541 22.408 29.299 6,8 % Ergebnis nach Steuern 20.372 20.340 15.476 15.356 21.697 6,5 % Ansprechpartner für diese Pressemitteilung Annette Siragusano Tel. +49 (0) 41 06/704-1960 E-Mail: annette.siragusano@comdirect.de Ullrike Hamer Tel. + 49 (0) 41 06/704 -1545 E-Mail: ullrike.hamer@comdirect.de comdirect bank AG, Pascalkehre 15, D-25451 Quickborn Hinweise für Redaktionen Weitere Infos zur Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2018 finden Sie hier: https://www.comdirect.de/cms/ueberuns/de/investorrelations/veroeffentlichungen.html Alle Pressemitteilungen finden Sie unter www.comdirect.de/presse Unter www.bank-neu-denken.de, dem comdirect Vorstands-Blog, gibt es Neues zu digitalen Trends und Innovationen rund um Finanzen. 