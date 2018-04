Washington - Im Handelsstreit mit Peking hat US-Präsident Donald Trump die Entsendung einer Delegation nach China angekündigt. Weiter zeigte er sich zuversichtlich, dass eine Einigung im Handelsstreit möglich sei.

US-Finanzminister Steven Mnuchin, der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und weitere US-Vertreter würden auf Anfrage Pekings "in einigen Tagen" nach China reisen, sagte Trump am Dienstag vor Journalisten in Washington. Es gebe "sehr gute Chancen", eine Einigung zu erzielen, sagte ...

