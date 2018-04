Eine starke Nachfrage nach Halbleiter-Wafern und höhere Verkaufspreise haben den Chipindustrie-Zulieferer Siltronic im ersten Quartal erneut glänzende Geschäfte beschert. Der Umsatz stieg in den ersten drei Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 27 Prozent auf 327,4 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) blieb mit rund 122 Millionen Euro mehr als doppelt so viel hängen wir ein Jahr zuvor. Die anhaltende Vollauslastung sowie weiter steigende Preise hätten zu der guten Entwicklung beigetragen, sagte Konzernchef Christoph von Plotho laut Mitteilung.

Den im März gegebenen Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte das TecDax -Unternehmen auch in Erwartung weiterer Preiserhöhungen für Wafer. Demnach peilt Siltronic trotz der Belastungen durch den stärkeren Euro einen Umsatz von deutlich mehr als 1,3 Milliarden Euro und eine Ebitda-Marge von fast 40 Prozent an./mis/jha/

