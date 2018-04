Eine lange Leitung haben - im Bereich der Technik durchaus kein Nachteil. Und aktuell sogar wichtiger denn je bei der Entsorgung von entwässerten Klärschlämmen. 1,8 Mio. t fallen davon jährlich im Bundesgebiet an und müssen weiterverarbeitet werden - ob in der thermischen Aufbereitung, im Recycling oder in der Landwirtschaft. Nach der 2017 in Kraft getretenen Klärschlammverordnung (AbfKlärV) wird es immer öfter erforderlich, Klärschlamme über längere Entfernungen, zum Beispiel zur Phosphatrückgewinnungsanlage, zu transportieren. Für Kläranlagen im Land könnte der Einsatz des neuen Systems somit unter vielen Aspekten interessant sein. Die Smart Air Injection (SAI) erlaubt Streckenlängen bis zu einem Kilometer und ist besonders wirtschaftlich, denn die Gesamtinvestitionskosten wie auch der Folgeaufwand und Betriebskosten sind vergleichsweise gering.

Hohe Kosten für klassische Fördersysteme

Die Förderung von entwässerten Schlämmen über lange Distanzen stellt große Herausforderungen an die kommunale Abwasseraufbereitung: Aufgrund der hohen Viskosität und Abrasivität des Mediums muss ein erheblicher Druckverlust in der Förderleitung überwunden werden. Zum einen werden hierfür sequenzielle Förderlösungen mit mehreren Antrieben eingesetzt, wie z. B. Förderbänder ...

