Muttenz - Der Chemiekonzern Clariant ist schwungvoll ins Geschäftsjahr 2018 gestartet. Für das erste Quartal weist das Unternehmen einen um 7 Prozent höheren Umsatz von 1,72 Milliarden Franken aus. In Lokalwährungen wuchsen die Verkäufe ebenfalls um 7 Prozent.

Der um Einmaleffekte bereinigte Betriebsgewinn (EBITDA) lag um 7 Prozent über dem Vorjahreswert bei 268 Millionen Franken, wie Clariant am Mittwoch mitteilt. In Lokalwährungen wären es lediglich plus 2 Prozent gewesen. Die entsprechende Marge betrug 15,6 Prozent und damit auf Höhe des Vorjahres. Weitere Gewinnzahlen legt Clariant für das erste Quartal nicht vor.

Umsatz höher als erwartet

Mit den vorgelegten Zahlen wurden die Analysten-Prognosen (AWP-Konsens) bezüglich Umsatz übertroffen und beim EBITDA erfüllt. Die von AWP befragten Analysten hatten im Durchschnitt einen ...

