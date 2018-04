Tagesgewinner war am Dienstag FE Ltd mit 11,11% auf 0,02 (5% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 5,26%) vor Francotyp-Postalia mit 5,52% auf 3,44 (37% Vol.; 1W 0,29%) und SFC Energy mit 3,78% auf 9,34 (189% Vol.; 1W 3,78%). Die Tagesverlierer: Phoenix Solar mit -30,89% auf 0,06 (8% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -26,19%), William Hill mit -12,70% auf 293,40 (588% Vol.; 1W -11,09%), Terex mit -7,26% auf 36,64 (135% Vol.; 1W -7,57%) Die höchsten Tagesumsätze hatten BP Plc (44513,56 Mio.), Rio Tinto (25260,24) und GlaxoSmithKline (24213,53). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei Vivendi (631%), William Hill (588%) und Cargotec (436%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Silver Standard...

