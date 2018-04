Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2213 Dollar. Am Montag war der Euro zeitweise unter 1,22 Dollar gefallen, hatte sich aber wieder erholen können. Gegenüber dem Schweizer Franken legte der Euro am frühen Mittwoch etwas zu und stieg wieder in Richtung der Marke von 1,20 Fr. Die Gemeinschaftswährung geht am Morgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...