Wien (pta006/25.04.2018/07:30) - 2 % Umsatzanstieg und 30 % höheres bereinigtes EBITDA im ersten Quartal - Umsetzung aller Projekte im Plan - Verkauf des Geschäfts für Flächenbefestigung in Österreich genehmigt - erster wesentlicher Schritt im Rahmen der Optimierung des Geschäftsportfolios - Erfolgreiche Platzierung einer Anleihe von 250 Mio. Eur



Die Wienerberger Gruppe startet dynamisch in das Jahr 2018. Mit einem Umsatzplus von 2 % auf 675 Mio. Eur und einem Anstieg des bereinigten EBITDA von 30 % auf 60 Mio. Eur im ersten Quartal 2018 ist Wienerberger auf Wachstumskurs. Das Konzern-EBITDA lag mit 44 Mio. Eur - bedingt durch die angekündigten Restrukturierungsschritte - leicht unter dem Vorjahr.



Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG: "Ich bin äußerst zufrieden mit der guten Entwicklung im ersten Quartal. Die Performance in all unseren Geschäftsbereichen ist erfreulich. Wir setzen unseren Wachstumskurs fort und sind mit der Umsetzung all unserer Projekte im Plan. Ich freue mich daher auch besonders, dass der Verkauf unseres Geschäfts für Betonflächenbefestigung in Österreich von der Wettbewerbsbehörde genehmigt wurde. Das ist ein erster wesentlicher Schritt im Rahmen der angekündigten Optimierung unseres Geschäftsportfolios. Finanziell sind wir - auch mit unserer neuen Anleihe - stark aufgestellt, um unser Wachstum in allen Bereichen aktiv voranzutreiben."



Der Verkauf des Geschäfts für Betonflächenbefestigung in Österreich wurde am 13. April 2018 von der Wettbewerbsbehörde genehmigt. Dieser umfasst die österreichischen Geschäftsaktivitäten der Semmelrock Gruppe mit vier Produktionsstandorten, der Verwaltung in Klagenfurt sowie die Übernahme der Belegschaft. Das Closing ist für Anfang Mai vorgesehen. Der Verkauf ist ein erster wesentlicher Schritt im Rahmen der Optimierung des Geschäftsportfolios. Die Wienerberger Gruppe erwartet bis Ende 2019 bis zu 100 Mio. Eur durch Veräußerungen erzielen zu können.



Am 23. April 2018 hat die Wienerberger Gruppe die Emission einer neuen Anleihe mit einem Volumen von 250 Mio. Eur bei institutionellen Investoren erfolgreich abgeschlossen. Das hohe Interesse an der Anleihe und die äußerst erfolgreiche Platzierung zeigen, dass die Investoren die positive Entwicklung der Wienerberger schätzen und von der strategischen Unternehmensausrichtung überzeugt sind.



Wienerberger Gruppe Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Zentral-Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 197 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2017 einen Umsatz von 3.119,7 Mio. Eur und ein EBITDA von 415 Mio. Eur.



