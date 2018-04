Also, gleich zur Sache: Wann im Leben sollte man Aktien kaufen? Einfache Antwort: So bald wie möglich, vorausgesetzt, dass alle hochverzinslichen Schulden (z.B. Kreditkarten) beglichen sind. man einen Notfallfonds eingerichtet hat, um ein Mindesteinkommen von drei Monaten zu gewährleisten für den Fall, dass man den Arbeitsplatz verliert. Wenn diese beiden Voraussetzungen gegeben sind, sollte man sofort anfangen zu investieren - egal ob man 12, 32 oder 52 Jahre alt ist. Das zukünftige Ich wird es einem danken. Lektionen vom Meister selbst Die wichtigste Biographie über Warren Buffett ist ein ganz schöner Ziegel und hat über 800 Seiten. Aber was diesen ...

