Investoren von Amazon.com (WKN:906866) dürfen sich glücklich schätzen. Bislang nämlich konnte man ähnliche Schwierigkeiten vermeiden, die andere im Tech-Biz dieses Jahr ereilt hat. Im Jahr 2018 konnte man 33 % zugelegen und damit die Performance des S&P 500, der in diesem Jahr bisher auf der Stelle getreten ist. Bis US-Präsident Donald Trump das Unternehmen via Twitter angegriffen hat, standen die Aktien von Amazon noch höher. In einer ganzen Reihe von Tweets beschuldigte Trump Amazon für schlechte Zustände bei der US-Post und sagte, dass das Unternehmen unter anderem der Wirtschaft schade. Amazon wird die Finanzergebnisse für das erste Quartal am 26 ....

