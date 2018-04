DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

Mittwoch: In Australien und auf Neuseeland bleiben die Börsen wegen des Feiertages Australian and New Zealand Army Corps (ANZAC) geschlossen.

TAGESTHEMA

Im Handelsstreit mit Peking hat US-Präsident Donald Trump die Entsendung einer Delegation nach China angekündigt. US-Finanzminister Steven Mnuchin, der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und weitere US-Vertreter würden auf Anfrage Pekings "in einigen Tagen" nach China reisen, sagte Trump. Trump zeigte sich zuversichtlich, dass eine Einigung im Handelsstreit möglich sei: Es gebe "sehr gute Chancen", eine Einigung zu erzielen, sagte er. Sein Verhältnis zu Chinas Staatschef Xi Jinping bezeichnete Trump als "ausgezeichnet". "Ich glaube, der Handel wird klappen, aber ich glaube auch, dass China uns nie mit mehr Respekt behandelt hat, als sie das in der kurzen Zeit getan haben, in der ich Präsident bin", sagte Trump.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DEUTSCHE BÖRSE

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Nettoerlöse 683 +10% 14 623 Operative Kosten bereinigt 254 +4% 13 245 EBITDA bereinigt 432 +14% 13 380 EBIT bereinigt* 400 +16% 3 345 Ergebnis nach Steuern* 267 -5% 3 280 Ergebnis je Aktie 1,40 -7% 10 1,50

LINDE

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 4.129 -6% 6 4.385 EBITDA 1.014 -3% 5 1.041 EBIT 524 -2% 5 535 Ergebnis vor Steuern 465 +1% 3 461 Ergebnis nach Steuern/Dritten 330 +4% 6 317 Ergebnis je Aktie 1,84 +10% 5 1,68

TELEFONICA DAUTSCHLAND

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 1.755 -0,9% 21 1.771 OIBDA* bereinigt 404 +0,7% 22 401 Ergebnis nach Steuern -68 -- 4 -99 Ergebnis je Aktie -0,02 -- 3 -0,03

Weitere Termine:

07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1Q

07:05 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 1Q

07:20 FR/Air Liquide SA, Umsatz 1Q

07:30 DE/Comdirect Bank AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Vapiano SE, Jahresergebnis

07:40 DE/Varta AG, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1Q

08:30 ES/Abertis Infraestructuras SA, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Munich Re, HV

10:00 DE/Gerresheimer AG, HV

10:30 DE/Beiersdorf AG, HV

10:30 DE/Robert Bosch GmbH, BI-PK

10:30 DE/Boehringer Ingelheim GmbH, BI-PK

13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 1Q

13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 1Q

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 1Q

22:01 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 1Q

22:06 US/AT&T Inc, Ergebnis 1Q

22:15 US/Ebay Inc, Ergebnis 1Q

22:15 US/Ford Motor Co, Ergebnis 1Q

22:15 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages

- CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

WIRECARD

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 405 +47% 4 275 EBITDA 110 +35% 3 81 EBIT 83 +38% 3 60 Ergebnis nach Steuern 62 +28% 3 49 Ergebnis je Aktie 0,56 +44% 4 0,39

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Ahlers AG Vorzüge 0,20 EUR Ahlers AG Stämme 0,15 EUR Deutsche Post AG 1,15 EUR Innogy SE 1,60 EUR Nürnberger Beteiligungs AG 3,00 EUR ING Groep 0,43 EUR L'Oreal 3,55 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 08:45 Verbrauchervertrauen April PROGNOSE: 99 zuvor: 100 -US 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

12:00 CZ/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2021 im Volumen von max. 6 Mrd CZK Auktion 2,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2029 im Volumen von max. 6 Mrd CZK Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2033 im Volumen von max. 5 Mrd CZK

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.630,00 -0,20 Nikkei-225 22.210,54 -0,31 Schanghai-Composite 3.119,99 -0,29 DAX 12.550,82 -0,17 DAX-Future 12.455,50 -1,02 XDAX 12.444,48 -1,02 MDAX 26.007,61 -0,17 TecDAX 2.626,80 -0,73 EuroStoxx50 3.510,88 -0,06 Stoxx50 3.061,29 0,22 Dow-Jones 24.024,13 -1,74 S&P-500-Index 2.634,56 -1,34 Nasdaq-Comp. 7.007,35 -1,70 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 157,91 +8

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Der erneute Volatilitätsschub an der Wall Street und die am Ende des Tages kräftigen Kursverluste belasten am Mittwoch voraussichtlich auch an den europäischen Börsen die Stimmung. "In den USA werden die Inflationsgefahren thematisiert, in Europa die Wirtschaftsschwäche", sagt ein Marktteilnehmer. Die Rendite der 10jährigen US-Bonds ist am Dienstag erstmals seit 4 Jahren auf 3 Prozent gestiegen und liegt auch am Morgen leicht über der Marke. Im Blick weiterhin die Berichtssaison.

Rückblick: Uneinheitlich - Gedrückt wurde die Stimmung vom Anstieg der US-Renditen. Am Gesamtmarkt hielten sich die Käufer vor der EZB-Sitzung am Donnerstag zurück. Dort könnte der Ausstieg aus den Anleihenkäufen thematisiert werden. Und außerdem trübten sich die Konjunkturdaten weiter ein. Der deutsche ifo-Geschäftsklimaindex sank zum dritten Mal hintereinander. Chip-Werte standen unter kräftigem Verkaufsdruck. Sie litten neben negativen US-Vorgaben unter schwachen Ausblicken von AMS und Hynix. AMS brachen um 9 Prozent ein. Infineon verloren 0,8 Prozent, Dialog Semiconductor 6,3 Prozent. Vor allem Öltitel und Rohstoffaktien zeigten dagegen Stärke. Der Stoxx-Branchenindex der Öl- und Gasaktien stieg um 1,2 Prozent und markierte den höchsten Stand seit etwa drei Jahren. Einige Branchentitel zeichneten sich durch sehr hohe Dividendenrenditen aus, hieß es. BP stiegen um 2,3 und Repsol um 1,3 Prozent. Auch die Rohstofftitel legten zu und zwar um 0,9 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Nach einem freundlichen Start legten die Kurse den Rückwärtsgang ein. Aus technischer Sicht sahen Marktteilnehmer Gründe für Gewinnmitnahmen. Bei SAP wurde der Anstieg der Marge positiv aus den Erstquartalszahlen hervorgehoben. SAP stiegen um 3,5 Prozent. Munich Re fuhr dank unerwartet geringer Schadensbelastungen einen deutlich höheren Gewinn ein. Die Jahresprognose wurde allerdings nur bestätigt, weshalb der Kurs lediglich auf der Stelle trat. Deutsche Bank konnten sich kräftig um 4,2 Prozent erholen. Anleger spekulierten darauf, dass der neue CEO Christian Sewing in Kürze eine Restrukturierung des schwächelnden Investmentbanking ankündigen werde. Auf der anderen Seite fielen Adidas um 3,3 Prozent zurück, nachdem Warburg seine Kaufempfehlung zurückgezogen hatte. Fresenius gaben um weitere 2,6 Prozent nach und litten weiter unter dem sich anbahnende Rechtsstreit wegen des Rückzugs aus dem Akorn-Übernahmeplan.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit dem Ausverkauf an den US-Börsen gerieten auch die deutschen Aktien im nachbörslichen Handel bei lebhaften Umsätzen stärker unter Druck. Osram brachen um 8 Prozent ein, nachdem das Unternehmen einige vorläufige Eckdaten zum zweiten Geschäftsquartal vorgelegt und die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr gesenkt hatte. SGL Carbon hatte ebenfalls Zahlen vorgelegt, die aber gut ankamen. Der Kurs stieg bei Lang & Schwarz um 1 Prozent. Unter den Nebenwerten fielen LPKF um 2,5 Prozent. Das Unternehmen hat zwar ein schwaches erstes Quartal verbucht, die Jahresprognose aber dennoch bekräftigt.

USA / WALL STREET

Sehr schwach - Ein neuerlicher Anstieg der Anleihezinsen schickte die Aktienkurse auf Talfahrt. Erholungsansätze aus dem frühen Handel wurden zunichte gemacht, nachdem die Rendite zehnjähriger US-Anleihen erstmals seit etwas mehr als vier Jahren über die psychologisch wichtige Marke von 3,00 Prozent stieg. Selbst gute Konjunkturdaten verhinderten den Absturz der Aktienkurse nicht. Und bei den Geschäftsberichten bedeutender Unternehmen suchten Anleger geradezu nach dem sprichwörtlichen Haar in der Suppe. Alphabet verloren 4,8 Prozent. Zwar hat die Google-Mutter deutlich mehr verdient, gibt allerdings auch so viel Geld aus wie seit dem Börsengang vor 14 Jahren nicht mehr. Etliche Analysten nahmen die Zahlen des Unternehmens zum Anlass, ihre Kursziele für die Aktie zu senken. Caterpillar gaben anfängliche Gewinne ab und verloren 6,2 Prozent. Der Baumaschinenhersteller, der auch als eine Art Konjunkturbarometer gilt, schlug die Markterwartungen zwar klar,

während der Telefonkonferenz warnte das Management aber, dass das erste Quartal den Scheitelpunkt markiert haben könnte. Das wurde als verkappte Gewinnwarnung interpretiert.Coca-Cola (-2,1 Prozent) verdiente mehr und übertraf die Markterwartung leicht. Allerdings ging der Umsatz zurück. Mit dem Geschäftsausweis von 3M waren die Anleger noch weniger zufrieden, 3M stürzten um 6,8 Prozent ab. Für das Gesamtjahr ist das Unternehmen nun etwas vorsichtiger und senkte das obere Ende der Prognosespanne. United Technologies verloren 1,1 Prozent, obwohl das Unternehmen mehr verdiente als erwartet und den Jahresausblick anhob. Verizon legten um 2,1 Prozent dank einem um fast ein Drittel gestiegenen Gewinn im Berichtsquartal.

Die US-Zehnjahresrendite konnte die Marke von 3 Prozent nicht halten, weil die wiedererwachte Risikoaversion dem Anleihemarkt etwas Zulauf verschaffte. Mit 2,99 Prozent rentierten zehnjährige Treasurys im späten Handel aber immer noch zwei Basispunkte höher als am Vortag.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.07 Uhr EUR/USD 1,2213 -0,2% 1,2234 1,2215 EUR/JPY 133,22 +0,1% 133,12 133,34 EUR/CHF 1,1986 +0,1% 1,1974 1,1980 GBP/EUR 1,1435 +0,0% 1,1418 1,1431 USD/JPY 109,08 +0,2% 108,82 109,17 GBP/USD 1,3965 -0,1% 1,3981 1,3961 Bitcoin BTC/USD 9.343,21 -1,2% 9.457,70 9.313,51

Der Dollar kam von seinen jüngsten Dreimonatshochs zum Euro leicht zurück. Zuvor hatte der Greenback mit steigenden US-Renditen und zunehmenden Leitzinsspekulationen über fünf Sitzungen zugelegt. Der Euro ging im späten US-Handel bei rund 1,2240 Dollar um und damit leicht über dem Niveau des Vorabends.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,67 67,70 -0,0% -0,03 +12,7% Brent/ICE 73,85 73,86 -0,0% -0,01 +12,7%

Am Ölmarkt gaben die Preise anfängliche Gewinne im Sog der schwachen Aktienmärkte ab. Colin Cieszynski, Chefmarktstratege bei SIA Wealth Management, sprach von einem allgemeinen Mangel an Begeisterung für Risikomärkte. Im Blick stand ferner die Haltung der USA zum Atomabkommen mit Iran. Wenn es aufgekündigt würde, hätten neue Sanktionen gegen Teheran zur Folge, dass weniger iranisches Öl auf den Markt gelangen würde. Das würde den Ölpreis stützen. Nun aber hat US-Präsident Trump ein Einlenken signalisiert. Nach einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Macron, der darauf drängt, dass die USA an dem Abkommen festhalten, sagte Trump, er und Macron stünden kurz vor einer Einigung. US-Leichtöl der Sorte WTI ermäßigte sich um 1,4 Prozent auf 67,70 US-Dollar, die global gehandelte Sorte Brent gab um 1,1 Prozent nach auf 73,86 Dollar. Im asiatisch dominierten Handel am Mittwoch tendieren die Preise seitwärts, nachdem der US-Branchenverband API am späten Dienstag einen Rückgang der Benzinvorräte und zugleich einen Anstieg der Ölvorräte in der vergangenen Woche gemeldet hatte.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.326,43 1.330,36 -0,3% -3,93 +1,8% Silber (Spot) 16,69 16,73 -0,2% -0,04 -1,5% Platin (Spot) 925,05 931,00 -0,6% -5,95 -0,5% Kupfer-Future 3,13 3,14 -0,3% -0,01 -5,5%

Nach dem Absturz des Vortages erholte sich der Goldpreis leicht um 0,5 Prozent auf 1.332 Dollar. Das Edelmetall profitierte vom Sicherheitsbedürfnis der Anleger. Händler glaubten aber nicht an die Nachhaltigkeit des Preisanstiegs. Solange sich die US-Renditen in der Nähe der 3-Prozentmarke bewegten, sei kaum mit einer echten Erholung des Preises für das zinslose Edelmetall zu rechnen, hieß es.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR

ATOMABKOMMEN IRAN

US-Präsident Donald Trump und der französische Staatschef Emmanuel Macron haben sich bei ihren Gesprächen bislang nicht auf eine gemeinsame Linie zum Atomabkommen mit dem Iran verständigen können. Zwischen ihm und Trump gebe es "eine Meinungsverschiedenheit" über das Abkommen, sagte Macron. Macron bekundete aber auch, dass er eine Annäherung zwischen sich und Trump in der Iran-Frage sehe. Iran will unterdessen laut Außenminister Mohammed Dschawad Sarif mit Staaten in der Golfregion in einen Dialog über die regionale Sicherheit treten. Es sei Zeit, wegzukommen von "hegemonischen Illusionen", die zu verheerenden Kriegen geführt hätten, sagte Sarif.

HANDELSKONFLIKT USA-CHINA

Im Handelsstreit mit Peking hat US-Präsident Donald Trump die Entsendung einer Delegation nach China angekündigt. US-Finanzminister Steven Mnuchin, der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und weitere US-Vertreter würden auf Anfrage Pekings "in einigen Tagen" nach China reisen. Trump zeigte sich zuversichtlich, dass eine Einigung im Handelsstreit möglich sei.

DEUTSCHE BÖRSE

will den Vorstand um einen Posten erweitern und neue Ressorts einführen. Die neuen Vorstände sollen die drei künftigen Vorstandsbereiche Post-Trading sowie Daten- und Indexgeschäft, Trading (umfasst alle Asset-Klassen - jedoch ohne Kassamarkt - sowie das Clearing-Geschäft) und den Bereich eines Chief Operating Officer (COO) / Chief Information Officer (CIO) übernehmen.

VOLKSWAGEN

startet seine seit zwei Jahren vorbereitete Elektrooffensive. "Wir haben auf Basis des MEB-Elektrobaukastens insgesamt 27 Produktanläufe für vier Marken in drei Weltregionen vor der Brust - und das alles in einem Zeitraum von weniger als drei Jahren", sagte Thomas Ulbrich, Vorstand für Elektromobilität bei der Marke Volkswagen, dem Handelsblatt.

OSRAM

rechnet für das Geschäftsjahr 2018 nur noch mit einem Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis von 3,0 bis 5,0 Prozent statt 5,5 bis 7,5 Prozent. Das bereinigte EBITDA soll rund 640 Millionen erreichen. Bislang hatte Osram mit rund 700 Millionen ein Ergebnis etwa auf dem Vorjahresniveau angepeilt. Den verwässerten Gewinn je Aktie sieht Osram nun bei 1,90 bis 2,10 Euro statt 2,40 bis 2,60 Euro. Im zweiten Geschäftsquartal steigerte Osram den Umsatz in den fortgeführten Aktivitäten auf vorläufiger Basis um 1,8 Prozent auf 1,01 Milliarden Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge erreichte 15,1 Prozent.

SGL CARBON

hat nach vorläufigen Angaben im ersten Quartal einen Gewinn von 30 bis 33 Millionen Euro erzielt. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum war ein Verlust von 0,3 Millionen angefallen. Der Umsatz stieg von 216,3 Millionen auf 260 bis 265 Millionen Euro. Im Gesamtjahr rechnet SGL weiter mit einem Anstieg des bereinigten EBIT leicht überproportional zu den Erlösen. Das Konzernergebnis aus fortgeführtem Geschäft sieht der Konzern nun aber im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Zuvor hatte SGL eine schwarze Null in Aussicht gestellt.

SILTRONIC

Nachfolgend ein Vergleich der Konsensschätzungen mit den Erstquartalszahlen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj 1Q18 ggVj 1Q17 Umsatz 327 +26,9% 324 +25,5% 258 EBITDA 122 +131% 122 +130% 53 EBIT 97 +313% 97 +315% 23 Ergebnis nach Steuern 82 +382% -- -- 17 Ergebnis je Aktie 2,62 +368% 2,53 +352% 0,56

Die Ziele von Siltronic für das Gesamtjahr haben weiter Bestand. Demnach erwartet das Unternehmen einen Umsatz von deutlich über 1,3 Milliarden Euro und eine EBITDA-Marge nahe 40 Prozent.

LPKF

Nach vorläufigen Berechnungen lag der Umsatz im ersten Quartal mit etwa 20 Millionen Euro rund 20 Prozent unter dem Vorjahresniveau, aber im Rahmen der unternehmenseigenen Erwartungen. Das EBIT erreichte voraussichtlich zwischen minus 2 und minus 3 Millionen Euro nach plus 0,1 Millionen Euro im ersten Quartal 2017. Das Unternehmen bestätigte seine Prognose für 2018 und die folgenden Jahre.

CLARIANT

hat dank soliden Wachstums in allen Regionen und Divisionen Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal gesteigert. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wuchs auf 268 von 250 Millionen Franken im Vorjahr. Der Umsatz stieg auf 1,72 Milliarden von 1,60 Milliarden Franken und übertraf damit die von Factset ermittelte Konsensprognose von 1,69 Milliarden. Das Unternehmen bestätigte seine Prognose 2018 für die weitere Steigerung der Profitabilität sowie des operativen Cashflows.

CREDIT SUISSE

hat den Gewinn im ersten Quartal deutlich gesteigert und die Erwartungen übertroffen. Der Nettogewinn stieg um 16 Prozent auf 694 Millionen Franken. Vor Steuern verdiente die Bank 1,05 Milliarden Franken, 57 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Einnahmen legten um 2 Prozent auf 5,64 Milliarden Franken zu. Der Verwaltungsaufwand sank um 6 Prozent auf 4,5 Milliarden Franken. Analysten hatten Erträge von 5,49 Milliarden Franken und einen Nettogewinn von 653 Millionen Franken erwartet.

GLAXOSMITHKLINE

hat in den USA eine erweiterte Zulassung für sein Inhalations-Arzneimittel Trelegy Ellipta erhalten.

IBERDROLA

Der Nettogewinn legte im ersten Quartal leicht auf 838 von 827,6 Millionen Euro zu. Der Umsatz wuchs um 14 Prozent auf 9,34 Milliarden Euro.

SHIRE

Der japanische Pharmakonzern Takeda hat mit seinem verbesserten Übernahmeangebot offenbar Erfolg. Shire kündigte an, die rund 46 Milliarden Pfund schwere Offerte den Anlegern zur Annahme zu empfehlen. Zudem wurde die Frist für einen Deal bis zum 8. Mai verlängert. Am Dienstag hatte Takeda das auf 49 Pfund je Aktie erhöhte Angebot vorgelegt. Erst am Freitag hatte Takeda auf 47 Pfund Aktie von zuvor 46,50 erhöht.

TELEKOM AUSTRIA

Die Umsatzerlöse legten im ersten Quartal um 1,2 Prozent auf rund 1,06 Milliarden Euro zu. Ohne Einmal- und Währungseffekte wuchs der Umsatz um 4 Prozent. Das EBITDA blieb mit 341,5 Millionen Euro weitgehend stabil. Der Nettogewinn brach hingegen auf 24,5 Millionen Euro von 96,4 Millionen im Vorjahresquartal ein. Für das Gesamtjahr 2018 strebt Telekom Austria unverändert ein Umsatzplus von 1 Prozent bis 2 Prozent an.

