Die Baader Bank hat die Einstufung für Klöckner & Co nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Ergebnisse des Stahlhändlers für das erste Quartal seien stark ausgefallen, schrieb Analyst Christian Obst in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Erwartungen für das Gesamtjahr seien aber bereits höher, als es die operative Entwicklung verspreche. Der Experte rät mit Blick auf das zweite Halbjahr zur Vorsicht./ag/la

Datum der Analyse: 25.04.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000KC01000

AXC0074 2018-04-25/08:12