Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-04-25 / 07:44 *Umfangreiches Bohrprogramm gestartet - Aktie ein klarer KAUF!* Wir möchten Ihnen heute ein wichtiges Update zu unserem Top-Pick Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [1] geben. Das Unternehmen verkündete soeben, dass ein umfangreiches Bohrproramm aufgenommen wurde. Die Vorkommen befinden sich direkt unter der Oberfläche in seichter Tiefe (1 bis 7 Meter). Dies ist äußerst selten vorzufinden und ein Garant für einen späteren, kostengünstigen Abbau und schnellen Cashflow. Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [1] wird das Hauptaugenmerk beim aktuellen Bohrprogramm darauflegen, wesentlich tiefer zu bohren als bei den bisherigen historischen Bohrungen. Doch nicht nur das, bislang wurden mehr als 856 Bohrlöcher (historisch) fertiggestellt, die ein starkes, geologisches Verständnis über die historische Ressource liefern, die 484.700 Tonnen Nickel und 40.700 Tonnen Kobalt beinhaltet. Sollte sich die Mineralisierung über eine noch größere Streichlänge bestätigen, werden die asiatischen Batteriehersteller um einen Abnahmevertrag wetteifern. In den kommenden 12 Monaten wird es jede Menge bedeutenden Newsflow geben. Des Weiteren will man in Rekordzeit bereits eine Machbarkeitsstudie vorlegen. Verpassen Sie nicht den Einstieg in diese massiv unterbewertete Kobaltaktie! *Herr Ranjeet Sundher, Pacific Rim Cobalts President und CEO, sagte: * "Unsere strategische Lage an der Nordküste der Provinz Papua der Republik Indonesien bringt das Projekt in unmittelbare Nähe zu den Batteriemetallmärkten der Welt. Mit dem Beginn unseres ersten durch historische Daten geleiteten Bohrprogramms sind wir mit dieser einzigartigen Gelegenheit optimistisch, dieses Projekt in ein Asset zu entwickeln, was den Unternehmenswert erhöhen und das Unternehmen in die Ausgangslage versetzen wird, sich eines Tages an der Versorgungskette der Batteriemetalle zu beteiligen. Die oberflächennahe Art der Kobalt-/Nickel- Vererzung auf dem Projekt TNM eignet sich gut für kostengünstige logistisch unkomplizierte Bohrungen. Folglich erwarten wir, dass sich die Gelegenheit zur Durchführung einer Ressourcenschätzung in der nahen Zukunft bieten wird. Es wird ein arbeitsreiches Jahr werden und wir freuen uns darauf, die Bohrer in Bewegung zu setzen und den Unternehmenswert zu erhöhen. *Die heutigen News im Detail:* Wie bereits bekannt gegeben hat das Unternehmen alle notwendigen Explorations- und Umweltgenehmigungen gesichert, die es dem Unternehmen ermöglichen, mit dem Explorationsprogramm unverzüglich zu beginnen einschließlich Kartierungen, übertägiger Probennahmen und Bohrungen auf dem Projekt TNM. Ferner haben Unternehmensvertreter während der letzten 90 Tage umfassende Gemeinde-Konsultationen mit lokalen Interessenvertretern sowie mit regionalen Regierungsbeamten durchgeführt, die zu einer überwältigenden Unterstützung der Pläne des Unternehmens zur Weiterentwicklung des Projekts führten. Es wird erwartet, dass nach Erreichen des vollständigen Betriebs, das laufende Projekt dem Gebiet einen wesentlichen wirtschaftlichen Vorteil bringen wird. Die Bohrarbeiten werden kurze Bohrungen bis in vertikale Tiefen von im Durchschnitt 35m einschließen, was basierend auf historischen Informationen ausreichend ist, um sowohl die obere mit Kobalt angereicherte Limonit-Zone als auch die untere Saprolit-Zone zu durchteufen. In der Vergangenheit bohrten die Betreiber bis in Tiefen von im Durchschnitt 7m und berichteten, dass sie das vollständige Lateritprofil nicht durchteuft haben, wobei erhöhte Kobalt- und Nickelgehalte am Ende der Bohrungen beobachtet wurden. Das Projekt TNM wurde von früheren Betreibern eingehend erkundet, wobei der Fokus auf der Nickelvererzung lag. Während dieser Zeit brachten sie 856 Bohrungen nieder und legten 26 Testgruben an. Pacific Rim Cobalts Arbeiten werden sich sowohl auf die fünf in der Vergangenheit identifizierten und durch Bohrungen überprüfte Prospektionsgebiete als auch auf vier bisher nicht abgebohrte Prospektionsgebiete konzentrieren. Das Explorationsprogramm wird zusätzliche übertägige Kartierungen, Bohrungen mit einem handgeführten Schneckenbohrer und Probenentnahmen in den mit Kobalt und Nickel vererzten Zonen einschließen. Die Kartierungen werden detaillierte drohnengestützte topografische und fotografische Vermessungen als Kontrolle für aktuelle und zukünftige Explorationsaktivitäten einschließen. Vor Ort werden Gebäude errichtet, die ein zentrales Feldbüro und Labors für die anfängliche Untersuchung und Vorbereitung der Bohrkernproben vor dem Transport zur unabhängigen Analyse in Jakarta beherbergen werden. *Anhaltende Insiderkäufe - warum genau jetzt der richtige Einstiegszeitpunkt gekommen ist!* In den letzten Wochen war der gesamte Lithium- und Kobaltsektor im Korrekturmodus. Dies war schon einige Male der Fall, bevor ein weiterer Anstieg auf neue Höchstkurse zu verzeichnen war. Dies scheinen auch die Insider des Unternehmens so zu sehen, denn diese kauften in den vergangenen Tagen über 300.000 Aktien am Markt (LINK) [2]. Der CEO Ranjeet Sundher hält bereits über 3,2 Mio. Aktien des Unternehmens. Dies ist ein extremer Vertrauensbeweis des Managements und ein Anzeichen dafür wie unterbewertet das Unternehmen derzeit ist. Insgesamt ist die Insiderbeteiligung bei gigantischen 44 % aller ausstehenden Aktien, dies ist eine extrem hohe Insiderbeteiligung und nur selten vorzufinden. Wie Sie sehen können, wird an allen Fronten gearbeitet, daher sind wir der Ansicht, dass die aktuelle Marktkapitalisierung von 25 Mio. CAD nicht im Ansatz eine faire Bewertung widerspiegelt. Wir erwarten bereits vor dem ersten bedeutenden Newsflow einen deutlichen Anstieg über die 1,0 EUR Marke, verpassen Sie es nicht sich rechtzeitig zu positionieren, selten war der Einstiegszeitpunkt so optimal wie jetzt. Nur wenige Kobaltexplorer verfügen wie Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [1] über eine historische Ressource, dies ist ein enormer Vorteil und ein gewaltiger Vorsprung gegenüber der Konkurrenz! *Wieso Pacific Rim Cobalt *(WKN A2JSSL) [1] *mindestens 100 Mio. CAD wert ist!* Nachfolgend wollen wir Ihnen nochmals vor Augen führen, weshalb ein rasanter Anstieg unserer Meinung nach früher oder später kommen muss! Das Unternehmen ist noch nicht lange in Deutschland handelbar und daher noch nicht im Fokus der Anleger. Die Marktkapitalisierung ist mit 25 Mio. CAD noch äußerst gering. Wir glauben, dass für dieses gigantische Kobalt Projekt eine Marktkapitalisierung von mindestens 100 Mio. CAD gerechtfertigt ist, da schnellstmöglich die Produktion aufgenommen werden soll und ein Abnahmevertrag mit einem namenhaften Batteriehersteller zum Greifen nahe ist! *Kobalt-Preis explodiert!* Der Kobalt-Preis ist in den letzten 12 Monaten um rund 200%, auf über USD 95.000 pro Tonne geschossen und hat ein neues 9-Jahres-Hoch erreicht. Er hat aber dennoch einiges an Luft zum Allzeithoch von 2009. Institutionelle Investoren setzen verstärkt auf den Mega-Investmenttrend Kobalt. Profitieren auch Sie mit einer Investition in Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [1]. Die unten aufgeführten Beispiele zeigen deutlich, welch großes Potenzial unser Top-Pick hat! *Das Projekt* *- massive Reserven und alle Genehmigungen vorhanden -* Das 5.000 Hektar große Pt. Tablasufa Projekt liegt 40 Kilometer entfernt von der Stadt Papua Province in Indonesien. Das Projekt ist mittels eines 12 Kilometer entfernten Flughafens und über eine asphaltierte Straße sehr gut zu erreichen. Das herausragende an diesem Projekt ist, dass es bereits alle benötigten Genehmigungen in der Tasche hat. Sowohl eine Produktionsgenehmigung, als auch die äußerst wichtige Umweltgenehmigung wurde von den Behörden schon erteilt. Doch nicht nur das, bislang wurden mehr als 856 Bohrlöcher fertiggestellt, die ein starkes, geologisches Verständnis über die historische Ressource liefern, die 484.700 Tonnen Nickel und 40.700 Tonnen Kobalt beinhaltet. Die Vorkommen befinden sich direkt unter der Oberfläche in seichter Tiefe (1 bis 6 Meter). Dies ist äußerst selten vorzufinden und ein Garant für einen späteren, kostengünstigen Abbau und schnellen Cashflow. Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [1]wird das Hauptaugenmerk in Kürze, auf deutlich tiefere Bohrungen legen als bei den bisherigen historischen Bohrungen. Die Vorbesitzer haben bereits über 100 Mio. CAD in die Entwicklung des Projekts gesteckt. Aufgrund dessen und des hausierenden Kobaltpreises sind wir der Ansicht, dass dies die untere Schwelle der Marktbewertung von Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [1] darstellen sollte! Der Vorbesitzer hatte die Mine im Jahr 2008 aufgrund der Finanzkrise stilllegen müssen, als der Kupferpreis massiv eingebrochen ist. Diese einmalige Chance, ein fast produktionsreifes Asset zum Spitzenpreis zu erwerben, ließ sich unser Top-Pick nicht entgehen. *Geologie vergleichbar mit Clean TeQ* Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [1] verfügt über ein sogenanntes Laterit-Projekt, welches reich an hochgradigen Kobalt- und Nickelreserven ist. Die Mineralisierung liegt bei durchschnittlich 0,11 % Kobalt und 1,31 % Nickel (bei 37 Mio. Tonnen historische Reserve). Ist dies wirklich so hochgradig? Sicherlich kennen Sie Kobaltaktien die über 1 % oder sogar 2 % Kobaltgehalt vorzuweisen haben. Was viele hierbei jedoch nicht wissen ist, dass die Geologie der Lagerstätte von sehr großer Bedeutung ist. Das

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 25, 2018 01:43 ET (05:43 GMT)