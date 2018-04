Die Wienerberger Gruppe hat im 1. Quartal eine Umsatzplus von 2 Prozent auf 675 Mio. Euro erreicht. Das bereinigte EBITDA stiegt um 30 Prozent auf 60 Mio. Euro, das Konzern-EBITDA lag mit 44 Mio. Euro - bedingt durch die angekündigten Restrukturierungsschritte - leicht unter dem Vorjahr. Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG: "Ich bin äußerst zufrieden mit der guten Entwicklung im ersten Quartal. Die Performance in all unseren Geschäftsbereichen ist erfreulich. Wir setzen unseren Wachstumskurs fort und sind mit der Umsetzung all unserer Projekte im Plan. Ich freue mich daher auch besonders, dass der Verkauf unseres Geschäfts für Betonflächenbefestigung in Österreich von der Wettbewerbsbehörde genehmigt wurde. Das ist ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...