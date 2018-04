Zug - Die Precious Woods Gruppe hat im Geschäftsjahr 2017 einen konsolidierten Nettoumsatz von EUR 45.0 Millionen erzielt, 8,9 % mehr als im Vorjahr (EUR 41.3 Millionen). Der Ertrag vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) stieg um 19.2 % auf EUR 8.2 Millionen (Vorjahr: EUR 6.9 Millionen). Der Erfolg vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei EUR 3.5 Millionen und damit mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr (EUR 1.6 Millionen). Das Nettoergebnis betrug EUR 1.6 Millionen, was eine Steigerung um EUR 4.4 Millionen bedeutet (Vorjahr EUR -2.8 Millionen). Precious Woods erwartet für 2018 steigende Produktions- und Verkaufsmengen und ein Bestätigung des positiven Nettoergebnisses.

Der im Jahre 2017 erreichte Nettoumsatz belief sich auf EUR 45.0 Millionen und ist damit 8.9 % höher als der Vorjahresumsatz von EUR 41.3 Millionen. Dies wurde vor allem durch eine 10%ige Steigerung der Verkaufsmengen erzielt. Der Einfluss des Preis-/Produktemix und der Währungen betrug lediglich -0.4 %. Die Umsatzsteigerung wäre noch höher ausgefallen, hätten alle Waren per Jahresende verschifft werden können. Infrastrukturelle Schwierigkeiten in Gabun sowie eine weitreichende Kontrolle des Hafens in Manaus (Brasilien) behinderten den Versand von Schnittholz, beeinträchtigten jedoch die Produktionsleistung nicht.

Weniger Umsatz in Brasilien, deutlich mehr in Gabun

Aufgrund der Auslieferungsschwierigkeiten sank der Umsatz aus Brasilien um EUR 0.7 Millionen. In Gabun erzielten wir einen Mehrumsatz von 7.3 %. Der Handelsumsatz mit Rund- und Schnittholz aus Europa erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr ...

