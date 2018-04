In den vergangenen Tagen konnten die meisten großen Kryptowährungen gute Gewinne verzeichnen. Tatsächlich ist Bitcoin mit einem einwöchigen Anstieg von 11,3 % gegenüber der Vorwoche die Währung der großen 10, die damit noch am schlechtesten abgeschnitten hat. Andere sind um viel mehr gestiegen, z.B. Ethereum, Ripple und Bitcoin Cash. Hier mal eine Übersicht der aktuellen Krypto-Währungspreise. Außerdem ein Blick auf zwei wichtige Neuigkeiten, die für diese Rallye verantwortlich sind. Aktuelle Krypto-Währungspreise Hier ist ein Blick auf die 10 größten Krypto-Währungen nach Marktkapitalisierung und wie sehr sich jede in den letzten 24 Stunden verändert hat. Krypto-Währung (Code) Preis in Dollar Ängerung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...