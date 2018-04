Die Restaurantkette Vapiano treibt ihren Wachstums- und Expansionskurs weiter voran. Dank neuer Restaurants und zusätzlichen Service-Konzepten hat das Unternehmen im vergangenen Jahr sein Umsatzziel erreicht - mit 324,7 Millionen Euro waren die Erlöse um 30,6 Prozent gestiegen, wie Vapiano am Mittwoch in Köln mitteilte. Auf vergleichbarer Fläche betrug das Plus 4,8 Prozent.

Mit einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 38,8 Millionen Euro lag die Kette zudem etwa auf Höhe der Erwartungen. Wegen der hohen Kosten etwa für die vielen Restauranteröffnungen oder dem Börsengang im vergangenen Juni meldete das Unternehmen für 2017 einen Verlust von 29,6 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte das Minus eine halbe Million Euro betragen. Um die Expansionskosten bereinigt lag das Jahresergebnis allerdings mit 3,2 Millionen Euro etwa auf Höhe des Vorjahres.

Für das laufende Geschäftsjahr sind weltweit 33 bis 38 neue Vapiano-Standorte geplant. Beim Umsatz hat sich das Management eine Zielspanne von 390 bis 420 Millionen Euro gesetzt. Flächenbereinigt soll das Wachstum dann zwischen 1 und 3 Prozent betragen; das bereinigte Ebitda soll auf 48 bis 54 Millionen Euro ansteigen. Unter dem Strich dürfte aber auch 2018 noch kein Plus beim Gesamtergebnis stehen. Damit ist erst ab dem Jahr 2019 oder 2020 zu rechnen./kro/jkr/jha/

ISIN DE000A0WMNK9

AXC0086 2018-04-25/08:51