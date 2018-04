Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt starten mit klar negativen Vorgaben in den neuen Handelstag. Die US-Märkte waren am Vorabend nach dem europäischen Handelsschluss noch tief ins Minus abgerutscht, und auch an den grossen asiatischen Handelsplätze schlossen die Indizes im roten Bereich. Gedrückt wird die Stimmung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...