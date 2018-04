Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Healthineers mit "Neutral" und einem Kursziel von 33 Euro in die Bewertung aufgenommen. Er sehe für die Aktie der von Siemens an die Börse gebrachten Medizintechnik-Sparte eine bedeutende Aufwärtschance und zugleich auch ein Abwärtsrisiko, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So könnte sich auf der positiven Seite das Kostensenkungsziel von 240 Millionen Euro als konservativ erweisen. Dagegen könnte die Konsensschätzung eines vierprozentigen Wachstums im Bereich medizinische Bildgebungsverfahren im Marktvergleich zu hoch sein./ck/la

Datum der Analyse: 25.04.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000SHL1006

AXC0092 2018-04-25/08:54