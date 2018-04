Weltweites Medienunternehmen nutzt branchenführende IP-Geolocation-Technologie, um die Einhaltung geografischer TV-Rechte zu gewährleisten

Digital Element, der führende globale Provider von Geolocation-Daten und Services, hat heute bekanntgegeben, dass das globale Medienunternehmen Discovery Communications seine hyperlokale IP-Geolocation-Technologie NetAcuity anwenden wird, um sicherzugehen, dass Menschen in verschiedenen Ländern die jeweils richtigen Inhalte sehen und die geografischen Nutzungsrechte innerhalb Europas eingehalten werden.

Discovery hat eine globale Reichweite von mehr als drei Milliarden Zuschauern in mehr als 220 Ländern und Gebieten und bietet TV-Angebote wie Eurosport, Discovery Channel und Animal Planet, um nur einige zu nennen. Die international renommierte Marke erreicht Zuschauer auf dem Bildschirm durch sogenannte Digital-First-Programmplanung von Anbietern wie Group Nine Media, Discovery VR und Eurosport Player.

Europäische Telekommunikationsfirmen sind oft in mehreren Gebieten tätig und verteilen IP-Adressen über mehrere Regionen. Dies erschwert die Verwaltung geografischer TV-Rechte. Mit der IP-Intelligence-Lösung NetAcuity von Digital Element, die es ermöglicht, den genauen Standort der Zuschauer zu erkennen, kann Discovery den Zugang zu Inhalten nur dort gestatten, wo dies rechtlich erlaubt ist, und ihn einschränken, wo dies nicht zulässig ist.

"Als führendes Medien- und Entertainmentunternehmen ist es entscheidend, dass die Kunden von Discovery unsere Inhalte unter Einhaltung der geografischen Einschränkungen verbreiten können", so Eugene Huang, Senior Vice President für Digital Product and Technology bei Discovery. "Durch die Umsetzung der NetAcuity-Technologie von Digital Element stellt Discovery sicher, dass die Rechte Dritter gewahrt werden und garantiert gleichzeitig, dass Endnutzer die qualitativ hochwertigen Inhalte sehen, die sie von Discovery erwarten."

Digital Element ist ein weltweit führender Wegbereiter der IP-Geolocation-Technologie. Seine Intelligence-Lösung bietet den weltweit detailliertesten hyperlokalen Datensatz, der den höchsten Datenschutzstandards für Enduser entspricht.

Digital Element Vice President, UK Irland, Charlie Johnson commented: freut sich: "Wir freuen uns, dass Discovery, ein weltweiter Sender, der für die hohe Qualität seiner Inhalte bekannt ist, die Vorteile unserer IP-Intelligence-Lösung für sein Unternehmen erkennt."

Die Einführung von NetAcuity ermöglicht es Discovery, die Herausforderungen der grenzüberschreitenden Telekom-IP-Adresszuweisung zu meistern, sodass das Unternehmen seine videorechtlichen Pflichten in allen Regionen erfüllen kann.

Hiermit gesellt sich nun Discovery zu den anderen weltbekannten Kunden von Digital Elements wie Disney Interactive, Sony Pictures, CNN, BBC, ESPN, Channel 5, Hulu, CBS Interactive, YouView, SHIFT72, Turn, Videology, Teads.tv und viele mehr.

Über Digital Element

Digital Element bietet seit 1999 globale Geolocation-Daten und Services, die Online-Initiativen mit Jederzeit-Überall-Relevanz und Kontext versehen von Desktop- bis hin zu Mobilgeräten. Die patentierte Technologie des Unternehmens wurde zur Bereitstellung von Echtzeitzugang zu genauer und zuverlässiger Location Intelligence ohne Verletzung der Privatsphäre des Users zertifiziert und akkreditiert. Seit fast zwei Jahrzehnten vertrauen viele der weltweit größten Websites, Marken, Sicherheitsunternehmen, Werbenetze, Social Media Plattformen und Mobile Publisher auf Technologie von Digital Element für das Targeting ihrer Werbung, die Lokalisierung der Inhalte, Verbesserung der Analysen, Verwaltung der Inhaltsrechte sowie Erfassung und Verhinderung von Betrug.

Besuchen Sie uns auf http://www.digitalelement.com und erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Online-Welt mit der Offline-Power des Standorts bereichern können. Folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter @DigitalElement, liken Sie uns auf Facebook. Digital Element hat seine Hauptsitze in Atlanta und London und gehört zu Digital Envoy Inc.

Über Discovery

Discovery, Inc. (Nasdaq: DISCA, DISCB, DISCK) ist ein global führendes Medien- und Unterhaltungsunternehmen, das sein treues Publikum auf der ganzen Welt Tag für Tag mit inspirierenden, informativen und unterhaltsamen Sendungen begeistert. Discovery liefert jährlich über 8.000 Stunden Originalprogramme und nimmt in vielen beliebten Genres weltweit eine absolute Spitzenposition ein. Der innovative Sender wird in 220 Ländern und 50 Sprachen ausgestrahlt und ist für sein Publikum auf verschiedensten Plattformen zugänglich, insbesondere mit seinen TV Everywhere Produkten wie seinen GO-Apps und Discovery Kids Play, seinen Direkt-Streaming-Services wie Eurosport Player und Motor Trend OnDemand und dem Digital-First- und Social-Media-Inhalten von Group Nine Media. Das Discovery-Portfolio an Premiummarken beinhaltet DiscoveryChannel, HGTV, Food Network, TLC, Investigation Discovery, Travel Channel, Turbo/Velocity, Animal Planet und Science Channel sowie das OWN: Oprah Winfrey Network in den USA, Discovery Kids in Lateinamerika und Eurosport, den führenden Sender für die Übertragung von Premium-Sportveranstaltungen und die Olympischen Spiele in ganz Europa. Weitere Informationen finden Sie auf https://corporate.discovery.com/. Folgen Sie @DiscoveryIncTV in den sozialen Medien.

