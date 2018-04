Alphabet ist der Mutterkonzern der übermächtigen Suchmaschine Google. Diese Suchmaschine ist der Grund, warum Anleger in der Alphabet-Aktie erfolgsverwöhnt sind. Seit Jahren kennt der amerikanische Konzern nur eine Richtung an den Börsen. Zuletzt kam es allerdings zu einer Konsolidierung. Diese Korrektur könnte ohne weiteres neue Allzeithochs in der Aktie von Alphabet einläuten. Die Google-Mutter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...