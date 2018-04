Im Zentrum der Veranstaltung stand das Thema Zukunft Verpackung. Die rund 240 Aussteller präsentierten dazu ihre Produktneuheiten, Prozesslösungen und Technologien. Die Diskussionen an den Ständen, bei den Showroom Presentations und den Fachvorträgen waren geprägt vom Nachhaltigkeitsgedanken innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette. Damit war auch der Bogen zur parallel stattfindenden Logistics & Distribution gespannt. Die rund 4600 Besucher nutzten die Möglichkeit zu Netzwerken in der Ausstellung, auf der Networking Zone, in der Business Bar sowie beim gemeinsamen Apéro mit den Ausstellern.

Die Bilanz von Easyfairs-Messeleiter Marcus Hapig fiel entsprechend positiv aus. "Die vor einem Jahr angekündeten inhaltlichen Neuerungen in den Bereichen Verpackungsdesign und Brandmanagement konnten wir erfolgreich umsetzen. Die strategische Partnerschaft mit den Pentawards ermöglichte uns die inspirierend schöne Ausstellung des internationalen Preises für Verpackungsdesign… Mit der neuen Fachtagung Verpackungsmarketing und Brandmanagement ist der Versuch in Zusammenarbeit mit der Designerfactory Schaffner & Conzelmann gelungen, Brandholder und Entscheidungsträger aus Marketing, Product Management, Werbung und Verkauf anzusprechen."

Fachtagung für Marketeers

Jean Jacques Schaffner, der Inspirator und Mit-Initiator der Fachtagung Verpackungsmarketing und Brandmanagement erklärt: "Zum ersten Mal haben die verschiedenen Fachmessen zum Thema Verpackung in Zürich unter dem gemeinsamen Dach "Branchentreff Verpackung" stattgefunden. Das Unternehmen Easyfairs Switzerland hat mit seinem mutigen Entscheid, den Messen neuen Schwung zu verleihen, ins Schwarze getroffen. Als Co-Partner hat Schaffner & Conzelmann maßgebend dabei mitgearbeitet und nicht nur den Auftritt gestaltet, sondern auch den neu ins Leben gerufenen Fachkongress organisiert. Fünf Sprecher haben auf jeweils unterschiedliche Art das Thema ...

