Die Commerzbank hat Siemens Healthineers mit "Buy" und einem Kursziel von 36,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Medizintechnik-Anbieter zeichne sich durch ein attraktives Gechäftsmodell und eine weltweit führende Position in einem defensiven und solide wachsenden Markt aus, schrieb Analyst Oliver Metzger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach dem Übergangsjahr 2018 dürften Umsatz- und Gewinnwachstum ab 2019 an Dynamik gewinnen./edh/ajx

Datum der Analyse: 25.04.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000SHL1006

AXC0096 2018-04-25/09:06