Bad Marienberg - Das Geschäft des Technologiekonzerns The Linde Group (ISIN DE000A2E4L75/ WKN A2E4L7) hat sich im ersten Quartal 2018 gut entwickelt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Auf währungsbereinigter Basis und bereinigt um die erstmalige Anwendung des neuen Rechnungslegungsstandards IFRS 15 erhöhte sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,4 Prozent. Das operative Konzernergebnis stieg währungsbereinigt deutlich um 12,1 Prozent. Die operative Konzernmarge konnte um 300 Basispunkte auf 26,7 Prozent (Vj. 23,7 Prozent) gesteigert werden.

