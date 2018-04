Die zuletzt gute Stimmung am deutschen Aktienmarkt hat sich eingetrübt. Der DAX schaffte gestern zwar am Vormittag den Sprung über die 12.600 Punkte. Allerdings konnte er diese Marke nicht halten. Am Nachmittag rutschte der Leitindex ins Minus. Am Ende lag er 0,2 Prozent tiefer bei 12.551 Punkten. Marktidee: AlphabetAlphabet hat am Montag Zahlen vorgelegt und damit die Bilanzsaison für die Technologiekonzerne eingeläutet. Umsatz und Gewinnn waren über den Erwartungen der Analysten. Trotzdem kam Verkaufsdruck auf und die Aktie rutschte ab. Dadurch rückt eine wichtige technische Marke in den Fokus.