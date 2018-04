Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Hannover Rück von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 120 auf 122 Euro angehoben. Das qualitativ hochwertige Geschäft des Rückversicherers spiegele sich im Aktienkurs mittlerweile besser wider, begründete Analyst Paris Hadjiantonis sein neues Votum in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er empfiehlt Anlegern, ihre Gewinne mitzunehmen und in Papiere europäischer Kompositversicherer umzuschichten./edh/la Datum der Analyse: 25.04.2018

