Der Euro hat am Mittwoch im Frühhandel leicht schwächer, aber weiterhin über der Marke von 1,22 US-Dollar notiert. Um 9.00 Uhr stand er bei 1,2214 Dollar, am Vorabend notierte er in New York zuletzt bei 1,2233 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte ihren Richtkurs am Dienstagnachmittag bei 1,2213 Dollar festgelegt.Am ...

