Düsseldorf - Auf globaler Ebene rechnen wir im laufenden Jahr 2018 mit einem Wachstum der Investitionen von 6,6% gg. Vj. (2017: 5,3%), wobei aber der Zuwachs in den Industrienationen wohl wie im letzten Jahr bei rund 3,5% stecken bleibt, während die Jahresrate für die Emerging Markts von 5,6% in 2017 auf 7,1% in 2018 anziehen dürfte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.

Den vollständigen Artikel lesen ...