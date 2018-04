Wien - In den USA erreichte die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen zum ersten Mal seit Januar 2014 wieder die 3%-Marke, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Vielen Marktteilnehmern gelte diese Marke als kritisch, habe sie sich doch in letzten fünf Jahren als robustes Widerstandsniveau erwiesen. In den kommenden Wochen werde nun mit Aufmerksamkeit verfolgt werden, ob sich die Rendite nachhaltig bei der 3%-Marke etablieren könne, oder wie die letzten Male von dort aus wieder abfalle. Die Renditen der kurzen Laufzeiten seien hingegen weitgehend stabil geblieben. Die US-Zinskurve habe somit nicht weiter verflacht, der Renditeabstand zw. der 2- und 10-jährigen Laufzeit liege nun wieder bei ca. 50 BP.

