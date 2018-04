Bern - Wer sein Auto während des Urlaubs am Flughafen stehen lässt, muss mit hohen Kosten rechnen. Das Fluggasthelfer-Portal AirHelp hat die Parkplatzpreise von sieben Flughäfen der Schweiz untersucht und stellt hohe Preisunterschiede fest. Während Reisende ihr Auto in Grenchen für nur 21 Schweizer Franken eine Woche parken können, werden in Genf mindestens 120 Franken fällig.

Fluggäste, die am Flughafen Grenchen mit dem Pkw anreisen, können sich über preiswerte Parkgebühren freuen. Für sieben Tage Parken werden hier nur 21 Schweizer Franken verlangt - so wenig wie an keinem anderen der verglichenen Flughäfen. Zum Vergleich: Im Durchschnitt werden für eine Woche Parken 86 Franken fällig. Besonders günstig sind auch die Preise am Flughafen Bern-Belp mit nur 46 Franken pro Woche. Bei den beiden Flugplätzen handelt es sich allerdings auch um Regionalflugplätze, die eine geringere Flugbewegung aufweisen als Zürich, Genf oder Basel-Mülhausen.

Dennoch bietet ...

