Gut 35 Milliarden Euro werden die 30 Dax-Konzerne in diesem Jahr ihren Aktionären überweisen, die meisten jetzt im April und Mai, wenn Daimler & Co zur Hauptversammlung laden.

Doch deutsche Sparer und Anleger haben davon wenig. Sie kennen und nutzen zwar gerne Nivea, Persil, Aspirin und fahren gerne Golf und Mercedes - doch die Mitsprache und Gewinnausschüttung bei den erfolgreichen Herstellern dieser Produkte überlassen sie gerne und sogar immer stärker den ausländischen Anlegern.

Konkret heißt das: Ausländische Investoren haben ihr Engagement bei den Dax-Konzernen im vergangenen Jahr nochmals gesteigert: Zum Jahresende 2017 hielten sie nach Berechnungen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY durchschnittlich 53,7 Prozent der Aktien - ein Jahr zuvor hatte der Anteil bei 52,4 Prozent gelegen. Das ist nahe dem Rekordniveau von 55 Prozent aus dem Jahr 2015.

Entsprechend profitieren ausländische Aktionäre in diesem Jahr überdurchschnittlich stark von den kräftig steigenden Dividendenausschüttungen der deutschen Top-Konzerne: Die Überweisungen an ausländische Aktionäre legen um 18 Prozent auf den Rekordwert von 19,4 Milliarden Euro zu, während sich die Dividendenzahlungen an inländische Aktionäre nur um neun Prozent auf 12,9 Milliarden Euro erhöhen.

Deutsche Aktionäre spielen eine immer kleinere Rolle: Sie hielten zum Jahresende 35,8 Prozent der Anteile, 2016 waren es noch 37,7 Prozent. Geografisch nicht klar zuordnen lassen sich 10,5 ...

