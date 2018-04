Nach den Razzien der vergangenen Woche will Porsche verhindern, dass die Ermittler die sichergestellten Akten sichten. Nun muss ein Gericht entscheiden.

Der Autobauer Porsche will nach der Diesel-Razzia in der vergangenen Woche verhindern, dass Ermittler die sichergestellten Unterlagen sichten. Das sagte ein Sprecher der Stuttgarter Staatsanwaltschaft am Mittwoch.

Zuvor hatten die "Stuttgarter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...