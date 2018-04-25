sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 25.04.2018 Börsentäglich über 12.000 News von 575 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

0,358 Euro		+0,036
+11,18 %
WKN: A14Q52 ISIN: BMG3968F1370 Ticker-Symbol: FIH2 
Aktie:
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
GOLDIN FINANCIAL HOLDINGS LTD Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
GOLDIN FINANCIAL HOLDINGS LTD 1-Woche-Intraday-Chart
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
GOLDIN FINANCIAL HOLDINGS LTD
GOLDIN FINANCIAL HOLDINGS LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
GOLDIN FINANCIAL HOLDINGS LTD0,358+11,18 %