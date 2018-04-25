sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 25.04.2018 Börsentäglich über 12.000 News von 575 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

0,009 Euro		0,00
0,00 %
WKN: A0MJ31 ISIN: AU000000CAV5 Ticker-Symbol: YBB 
Aktie:
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
CARNAVALE RESOURCES LIMITED Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
CARNAVALE RESOURCES LIMITED 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,009
0,012
12:05
0,009
0,012
08:00
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
CARNAVALE RESOURCES LIMITED
CARNAVALE RESOURCES LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CARNAVALE RESOURCES LIMITED0,0090,00 %