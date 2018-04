SLEEPZ AG beschließt Sachkapitalerhöhung von rd. 3,5 Mio. EUR zur Übernahme von Anteilen an der sleepz Home GmbH DGAP-Ad-hoc: SLEEPZ AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung SLEEPZ AG beschließt Sachkapitalerhöhung von rd. 3,5 Mio. EUR zur Übernahme von Anteilen an der sleepz Home GmbH 25.04.2018 / 10:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Berlin, 25.04.2018 - Der Vorstand der SLEEPZ AG ("SLEEPZ" - ISIN DE000A2E3772) hat heute beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von 8.970.391,00 EUR um 3.473.163,00 EUR auf 12.443.554,00 EUR durch Ausgabe von 3.473.163 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR durch teilweise Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals gegen Sacheinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Die Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft wird kurzfristig erwartet. SLEEPZ setzt damit ihre zuvor bereits bekannt gegebene Absicht um, möglichst alle noch nicht gehaltenen Geschäftsanteile an der sleepz Home GmbH übernehmen zu wollen (siehe Ad hoc Mitteilung vom 18. Dezember 2017) und erhöht so ihre bereits bestehende Beteiligung an der sleepz Home von 40,62 % auf rd. 92,03 %. Das Austauschverhältnis zwischen den 250.068 einzubringenden sleepz Home Geschäftsanteilen einerseits und den neu auszugebenden 3.473.163 SLEEPZ-Aktien andererseits erfolgte auf Basis einer Bewertung für die SLEEPZ-Aktie von 1,80 EUR und wurde in einem Sachwertgutachten bestätigt. Mitteilende Person: Oliver Borrmann, Vorstand Kontakt: Corinna Riewe, Investor Relations, + 49-30-20305567, cr@sleepz.com 25.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SLEEPZ AG Schlüterstraße 38 10629 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 20 305-0 Fax: +49 (0)30 20 305-555 E-Mail: ir@sleepz.com Internet: www.sleepz.com ISIN: DE000A2E3772, DE000A2E4L59 WKN: A2E377, A2E4L5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; Warschau Ende der Mitteilung DGAP News-Service 678735 25.04.2018 CET/CEST

