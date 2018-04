Bonn - Der Abwärtstrend beim ifo-Geschäftsklimaindex setzte sich im April fort, so die Analysten von Postbank Research. Dabei sei der Rückgang mit 1,2 Punkten auf 102,1 Punkte noch stärker ausgefallen als in den beiden Vormonaten. Dies sei insofern enttäuschend, als die Analysten von Postbank Research wie der Markt mit einer Abschwächung des Negativtrends gerechnet hätten und die am Montag veröffentlichten vorläufigen Einkaufsmanagerindices sogar eine Stabilisierung aufgewiesen hätten.

Den vollständigen Artikel lesen ...