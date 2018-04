Die Große Koalition plant ein Zuwanderungsgesetz. Dabei läuft sie Gefahr, alles noch viel komplizierter zu machen. Eine Analyse.

Ginge es um Güter oder Maschinen - alles wäre ganz einfach. Die Bestellung wird aufgegeben, und ein paar Tage oder Wochen später ist das gewünschte Produkt da. Bei einer wertvollen Ressource jedoch ist es komplizierter. Qualifizierte Einwanderer, die für die Wirtschaft immer wichtiger werden, lassen sich nicht einfach auf Knopfdruck bestellen.

Sie machen einen Bogen um Deutschland, weil hier nicht Englisch gesprochen wird, sie woanders mehr verdienen können oder sie schlicht am komplizierten und zerfaserten Einwanderungsrecht verzweifeln. Dabei ist der deutsche Arbeitsmarkt auf Zuwanderung dringend angewiesen.

Um das Erwerbspersonenpotenzial dauerhaft auf dem heutigen Niveau zu stabilisieren - und damit auch die Sozialkassen für die wachsende Zahl von Rentnern zu füllen - müssten unter dem Strich jährlich 400.000 Menschen nach Deutschland einwandern.

Union und SPD haben deshalb ein "Fachkräftezuwanderungsgesetz" in ihren Koalitionsvertrag geschrieben. Doch es wäre ein Fehler, dies als "Allheilmittel" zu sehen, mahnt der Vorsitzende des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und Migration, der Bochumer Wirtschaftswissenschaftler Thomas Bauer. Denn Menschen ließen sich eben nicht so leicht steuern wie Maschinen.

Der Sachverständigenrat stellte am Dienstag sein neues Jahresgutachten vor. Ihm gehören sieben Stiftungen an, darunter die von Bertelsmann, Volkswagen oder Robert Bosch. Beim Fachkräftezuwanderungsgesetz gehe es vor allem um die Signalwirkung, sagte Bauer. An die eigene Bevölkerung, dass Zuwanderung aus demografischen Gründen noch über Jahre notwendig sein wird. Und an potenzielle Einwanderer, dass Deutschland ein attraktiver Standort ist.

Die Bundesregierung müsse aber darauf achten, "dass die bestehende Komplexität nicht noch weiter erhöht wird", mahnte der Vorsitzende. So sei die Zuwanderung hochqualifizierter Akademiker durch die sogenannte Blaue Karte für die EU schon ausreichend geregelt.

Mit ihr dürfen Akademiker aus Staaten außerhalb der EU einreisen, wenn sie einen Arbeitsvertrag oder ein verbindliches Angebot für einen Job ...

