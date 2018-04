Düsseldorf - Laut dem Bank Lending Survey der EZB konnten die Unternehmen zum Jahresbeginn u. a. wegen der Risikoeinschätzung und der Risikotoleranz der Banken leichter an Kredite kommen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Banken hätten vor allem ihre Vergabestandards für Firmendarlehen im 1. Quartal beträchtlich gelockert, aber auch bei den Vergabebedingungen für Immobiliendarlehen und Verbraucherkredite habe es Erleichterungen gegeben. Für das 2. Quartal 2018 würden die Institute in allen drei Kreditkategorien eine weitere Lockerung der Vergabestandards erwarten.

