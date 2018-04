Minneapolis (ots/PRNewswire) -



Die neue Lightning Bolt Factory von Magnet 360, der Mindtree Salesforce-Praxis, bietet Unternehmen schnellere Möglichkeiten zum Aufbau von Communitys, die die Kommunikation mit wichtigen Zielgruppen verbessern



Salesforce Lightning Bolt ermöglicht es Partnern, Salesforce Bolt-Lösungen zu erstellen und zu vertreiben. Diese Lösungen umfassen branchenspezifische Funktionen und Designs, mit denen Unternehmen eine Starthilfe zur Entwicklung ihres Portals oder ihrer Community erhalten.



Magnet 360 (http://www.magnet360.com/), die Mindtree (http://www.mindtree.com/) Salesforce-Praxis hat ihre neue Lightning Bolt Factory auf Basis von Salesforce Lightning eingeführt, die es Unternehmen ermöglicht, Lightning Bolt-basierte Communitys und Portale noch schneller und einfacher zu implementieren. Unternehmen in vielen Branchen nutzen Salesforce Lightning Bolts, um maßgeschneiderte Online-Communitys für eine Vielzahl von Anforderungen einzurichten, von der Mitarbeiterbindung über Service und Support bis hin zur Kundenzufriedenheit. Mit der neuen Lightning Bolt Factory erleichtert Mindtrees Magnet 360-Praxis den Unternehmen den Zugang zu diesen Communitys und Lösungen.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg )



Unternehmen aller Branchen haben unterschiedliche Erfolgsquoten bei der Interaktion mit Kunden, Partnern und Mitarbeitern im Internet - sei es auf ihrer Website oder auf Social Media-Plattformen. Mit der Lightning Bolt Factory von Magnet 360 können Kunden geschäftsspezifische Vorlagen, Apps und andere Lightning-Komponenten bündeln und damit schneller und kostengünstiger mit einer Community oder einem Portal live gehen. Lightning Bolt Factory unterstützt Kunden dabei, ihre Implementierungszeiten zu verkürzen und die Servicekosten zu senken.



"Bei Salesforce Lightning geht es in erster Linie darum, die Einbeziehung der Zielgruppen zu fördern, z. B. durch ein Portal für personalisierten Service oder durch eine Plattform, die den Kunden maßgeschneiderte Angebote sendet", so Matt Meents, CEO von Magnet 360. "Unsere Lightning Bolt Factory basiert auf dem branchenspezifischen Know-how und den fundierten Kenntnissen über die Salesforce-Plattform von Magnet 360. Wir können Unternehmen bei der Auswahl der Komponenten unterstützen, die sie benötigen, damit sie mit leistungsstarken digitalen Communitys auf den Markt gehen können, die aussagekräftige Erfahrungen zur Steigerung des Umsatzes, mehr Loyalität oder mehr Produktivität ihrer Mitarbeiter liefern."



Zu den branchenspezifischen Lösungen der Magnet 360 Lightning Bolt Factory gehören unter anderem ConsumerConnect 360 (http://www.magnet3 60.com/2017/05/18/evolving-consumer-experience-consumerconnect-360/) für Konsumgüter, Patient Engage (http://www.magnet360.com/patient-engage/) für das Gesundheitswesen und Connected Manufacturing (http://www.magnet360.com/connected-manufacturing/) für die Fertigung.



"Unternehmen müssen in der Lage sein, schnell branchenspezifische Erfahrungen zu erstellen und bereitzustellen, die Kunden und Partner ansprechen, die alle mit CRM verbunden sind", so Mike Micucci, SVP und GM, Product, Salesforce Community Cloud. "Salesforce Lightning Bolt versetzt ein umfassendes Ökosystem von Partnern in die Lage, ihr Fachwissen in neue Lösungen zu bündeln, die die Produkteinführungszeiten unserer Kunden beschleunigen."



Verfügbarkeit



- Die auf Salesforce Lightning basierende Lightning Bolt Factory von Magnet 360 umfasst unter anderem folgende Lösungen: ConsumerConnect 360 (https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId =a0N3A00000F6paEUAR), Patient Engage (https://appexchange.salesforc e.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000F6mfXUAR) und Connected Manufacturing (https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail ?listingId=a0N3A00000DoVIOUA3), die derzeit auf der AppExchange-Website erhältlich sind.



Informationen zu Salesforce AppExchange



Salesforce AppExchange ist der weltweit führende Cloud-Marktplatz, auf dem Unternehmen völlig neue Möglichkeiten für Verkauf, Service, Vermarktung und Kundeneinbindung finden. Mit über 5.000 Lösungen, 5 Millionen Installationen bei Kunden und 70.000 Peer-Reviews ist es die umfassendste Quelle für Cloud-, Mobil-, Netzwerk-, IoT- und KI-Technologien für Unternehmen.



Zusätzliche Ressourcen



- Salesforce auf Facebook: http://www.facebook.com/salesforce



- Salesforce auf Twitter: https://twitter.com/salesforce



Informationen zu Salesforce Lightning Bolt



Salesforce Lightning Bolts sind Partnerlösungen, die auf dem Salesforce Lightning-Framework für Unternehmensanwendungen aufbauen. Durch die Bündelung von Anwendungen, Geschäftsprozessen und Communitys in einem Komplettpaket können Lightning Bolts Unternehmen bei der Erstellung von Communitys, Portalen und kundenorientierten Websites unterstützen. Unter Nutzung der umfassenden Branchenkenntnisse des Salesforce-Partnerökosystems wird jede Lightning Bolt-Lösung auf eine bestimmte Branche und spezifische Geschäftsabläufe abgestimmt.



Informationen zu Magnet 360



Magnet 360, die Mindtree Salesforce-Praxis, ist seit 2004 Partner von Salesforce. Wir helfen als bewährter Partner vorausschauenden Unternehmen dabei, ihre wichtigsten Zielgruppen einzubinden, um Wachstum, Kundentreue und Effizienz zu fördern und für maximalen Geschäftserfolg zu sorgen. Durch Einsatz der Salesforce-Plattform und ein iteratives Liefermodell unterstützen wir Unternehmen dabei, intelligenter vorzugehen und ihre Investitionen rasch profitabel zu machen. Unsere innovativen Cross-Cloud-Lösungen haben wir bereits an Kunden aus den verschiedensten Branchen geliefert.



Informationen zu Mindtree



Mindtree (NSE: MINDTREE) ist ein Dienstleister für digitalen Wandel und Technologie von der Konzeption bis zur Ausführung und unterstützt damit Global-2000-Kunden, ihre Konkurrenz zu übertreffen. Unter dem Motto "Born digital" verfolgt Mindtree einen agilen, kooperativen Ansatz bei der Erstellung maßgeschneiderter Lösungen entlang der gesamten digitalen Wertschöpfungskette. Gleichzeitig hilft unsere umfassende Fachkenntnis bei der Verwaltung von Infrastruktur und Anwendungen dabei, Ihre IT in ein strategisches Gut zu verwandeln. Ob Sie sich mit Ihrem Unternehmen von Ihrer Konkurrenz abheben, Ihre Geschäftsfunktionen neu gestalten oder das Umsatzwachstum beschleunigen möchten - wir sind dafür der richtige Partner. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mindtree.com.



Zusätzliche Ressourcen



- Salesforce auf Facebook: http://www.facebook.com/salesforce



- Salesforce auf Twitter: https://twitter.com/salesforce



- Magnet 360 auf Facebook: http://www.facebook.com/Magnet360



- Magnet 360 auf Twitter: http://www.twitter.com/Magnet360



- Weitere Informationen zur Lightning Bolt Factory von Magnet 360: http://www.magnet360.com/



Salesforce, AppExchange, Lightning Bolt und andere sind Markenzeichen von salesforce.com und werden hier mit Erlaubnis verwendet.



OTS: Mindtree newsroom: http://www.presseportal.de/nr/115153 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_115153.rss2



Pressekontakt: Natalie Breon Magnet 360, die Mindtree Salesforce-Praxis +1-612-710-7373 natalie.breon@magnet360.com