LONDON (Dow Jones)--Vodafone stellt seine Mobilfunk-Infrastruktur in Indien neu auf. Der Sendemastbetreiber Indus Towers wird sich mit dem Wettbewerber Bharti Infratel zusammenschließen, wie Vodafone mitteilte.

Vodafone tauscht seinen Anteil von 42 Prozent an Indus Towers in 783,1 Millionen neue Aktien an dem fusionierten Unternehmen. Die Beteiligung wird 4,3 Milliarden US-Dollar wert sein. Vodafone wird die neue Gesellschaft gemeinsam mit der Bharti Airtel Ltd kontrollieren. Das kombinierte Unternehmen, das Indus Towers Ltd heißen soll, wird einen Wert von 10,8 Milliarden Dollar haben.

Dem indischen Mobilfunkbetreiber Idea Cellular wurde die Option eingeräumt, seine 11-Prozent-Beteiligung an Indus Towers für Bargeld oder Aktien zu verkaufen.

Das neue Unternehmen wird mehr als 163.000 Mobilfunkmasten im ganzen Land betreiben. Vodafone hofft auf Effizienzgewinne durch die Vereinfachung der Organisationsstruktur. Der Deal soll bis Ende März 2019 vollzogen werden.

April 25, 2018

