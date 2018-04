Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-04-25 / 09:49 *PRESSEMITTEILUNG* *Schur Flexibles Group stärkt Position als einer der führenden Anbieter im Europäischen flexiblen Verpackungsmarkt * *- Integration von UNI Packaging komplettiert technologisches Portfolio mit Digitaldruck* *- Thorsten Kühn wird neuer CEO der Schur Flexibles Group* *- Umsatzsteigerung auf über 500 Mio. Euro für 2018 erwartet* Wiener Neudorf, 25. April 2018 - Die Schur Flexibles Group (Schur Flexibles), einer der führenden Anbieter von flexiblen Verpackungen in Europa, stellt sich mit der bevorstehenden Integration von UNI Packaging und einem neuen CEO für die Zukunft noch besser auf. Seit dem 1. April vervollständigt Thorsten Kühn als neuer CEO und Managing Director das Managementteam von Schur Flexibles. Das Unternehmen hatte innerhalb der letzten Monate die Unternehmen Cats Flexibles Packaging, Hänsel Flexible Packaging und Nimax von der Clondalkin Group übernommen. Aktuell wurde die Akquisition von UNI Packaging, dem führenden französischen Verpackungsspezialisten für Käse und Milchprodukte, erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen wurde von Lindsay Goldberg, der Muttergesellschaft von Schur Flexibles, erworben und wird mittelfristig in die Unternehmensgruppe integriert. Die Geschäftsportfolios der Unternehmen ergänzen sich perfekt: UNI Packagings umfassende Erfahrung und lokale Präsenz stärkt und erweitert Schur Flexibles Position im großen und zudem schnell wachsenden Käse- & Milchprodukte sowie im Frischeprodukte und Convenience Markt, insbesondere in Frankreich und Großbritannien. Somit ist Schur Flexibles in allen attraktiven europäischen Verpackungsmärkten vertreten. Schur Flexibles wird zudem UNI Packagings ausgewiesene Expertise bei Beuteln -einem stark wachsendem Marktsegment, welches zunehmend rigide Verpackungen ersetzt - europaweit einsetzen. UNI Packaging zeichnet sich als etablierter, innovationsgetriebener Technologieführer aus, der ein anerkannter Experte im Digitalduck für flexible Verpackungen in Europa ist. Diese zukunftsweisende Drucktechnologie des in Averdoingt beheimateten Unternehmens wird zukünftig das technologische Portfolio von Schur Flexibles vervollständigen und stellt zahlreichen Kundensegmenten zusätzliche attraktive Anwendungsoptionen bei kleinen Auftragsmengen und raschen Designwechseln zur Verfügung. Schur Flexibles bietet damit vom Roto- und Flexo-Druckverfahren über den Offset- bis hin zum Digitaldruck alle Drucktechnologien unter einem Dach an und kann daher mit höchster Flexibilität auf Kundenwünsche eingehen. Die erst 2012 gegründete Schur Flexibles Group wird ihren Umsatz 2018 voraussichtlich auf über 500 Mio. Euro steigern. Damit beläuft sich der Umsatz von Schur Flexibles' Käse & Milchprodukte Geschäft auf über 100 Mio. Euro, ebenso der des Frischeprodukte und Convenience Segments. Im Süßwarenmarkt entwickelt sich Schur Flexibles mit einem Umsatz von rund 90 Mio. Euro ebenfalls zu einem zentralen Akteur. Als integrierter Komplettanbieter von flexiblen Verpackungen, der vom Rohstoffeinkauf über Extrusion, Druck und Laminierung bis hin zum Converting und der Beutelerzeugung alles anbietet, liefert Schur Flexibles seinen Kunden zukünftig einen klaren One-stop-Shop-Mehrwert und umfassende Verpackungskompetenz aus einer Hand. *Über die Schur Flexibles Group* Die Schur Flexibles Group mit Hauptsitz in Wiener Neudorf spezialisiert sich auf innovative, hochwertige und maßgeschneiderte Hochbarriere-Verpackungslösungen für die Lebensmittel-, Tabak- und Pharmaindustrie. Mit ihrer integrierten Wertschöpfungskette von Extrusion über Druck und Kaschierung bis hin zur umfangreichen Beutelerzeugung erwirtschaftet die in 2012 gegründete Gruppe aktuell einen Gesamtumsatz von über 350 Mio. Euro (2017) und gehört damit zu den führenden Unternehmen der Branche in Europa. Schur Flexibles beschäftigt aktuell rund 1.500 Mitarbeiter und besteht aus 14 Unternehmen mit 16 Produktionsstätten in Deutschland, Finnland, Dänemark, Niederlande, Polen, Slowakei, Griechenland und Russland. Diese sind hoch spezialisiert und Technologieführer in ihrem Arbeitsgebiet. Dieses Center of Excellence-Konzept macht die Gruppe zu einem attraktiven und kompetenten Partner für Kunden ausgewählter Branchen. *Pressekontakt:* Anna Steudel CNC Communications & Network Consulting AG Tel.: +49 69 506 037 567 Email: schurflexibles[at]cnc-communications.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Schur Flexibles Holding GesmbH Schlagwort(e): Unternehmen 2018-04-25 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 678771 2018-04-25

