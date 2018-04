Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit weiteren Abgaben in den Handelstag gestartet. Die US-Märkte war am Vorabend nach dem europäischen Börsenschluss noch tief ins Minus gefallen und auch die asiatischen Handelsplätze schlossen in der Nacht schwächer. Weiterhin verunsichern die Sorgen um steigende Zinsen die Investoren. Aber auch Äusserungen von US-Präsident Donald Trump über Neuverhandlungen des "Atomdeals" mit dem Iran belasten die Stimmung.

Am Vortag waren die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen erstmals seit 2014 wieder über die Marke von 3% gestiegen. Der Anstieg sei durch steigende Inflationssorgen und Erwartungen von Zinsanhebungen in den USA getrieben, meinte ein Marktanalyst. Zudem wurden in den USA einige Quartalergebnisse grosser Unternehmen von den Investoren schlecht aufgenommen. Am hiesigen Aktienmarkt liegt der Fokus am Mittwoch auf den Quartalsergebnissen der Grossbank Credit Suisse und des Chemiekonzerns Clariant.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr 0,21 Prozent im Minus bei 8'778,44 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert 0,29 Prozent auf 1'453,79 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) gibt um 0,30 Prozent auf 10'389,07 Punkte nach. Bei den 30 wichtigsten Titel notieren 24 im Minus, vier im Plus und zwei unverändert.

Gegen den Trend sind Credit Suisse (+4,7%) mit ...

